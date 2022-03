Tuntum-MA x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Cruzeiro enfrenta o Tuntum-AM nesta quarta-feira (16), no Estádio Rafael Seabra, a partir das 20h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tuntum-MA x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Estádio Rafael Seabra - Tuntum, MA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na internet, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16), no Estádio Rafael Seabra. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, o Cruzeiro buscou a recuperação ao golear o Pouso Alegre por 5 a 1 na última rodada do Campeonato Mineiro.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a Raposa eliminou o Sergipe por 5 a 0, enquanto o Tuntum conquistou a histórica classificação ao vencer o Volta Redonda por 4 a 2.

Hoje nossa equipe está treinando no CT do River-PI. 🦊⚽️



Preparação intensa para a segunda fase da @CopadoBrasil!



Quarta-feira tem #OMaiorCampeão em campo! 💙 pic.twitter.com/bpAUU2HYCx — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 15, 2022

Em caso de empate, a definição da equipe classificada será decidida nos pênaltis. Quem avançar vai receber R$ 1,9 milhão de premiação.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Cruzeiro é favorito contra o Tuntum-MA nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,28 no triunfo da Raposa, $ 5,00 no empate e $ 7,50 caso o Tuntum vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,95 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro Mineiro 6 de março de 2022 Cruzeiro 5 x 1 Pouso Alegre Mineiro 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Patrocinense x Cruzeiro Mineiro 19 de março de 2022 16h30 (de Brasília) Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir

Tuntum-MA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tuntum 0 x 0 Pinheiro Maranhense 13 de março de 2022 Tuntum 4 x 2 Volta Redonda Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas