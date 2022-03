Tuntum-MA x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar para Tuntum-MA x Cruzeiro na noite desta quarta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rafael Seabra, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Confira as informações da partida a seguir!

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro chega para o confronto após eliminar o Sergipe na primeira fase. Na ocasião, venceu por 5 a 0.

Do outro lado, o Tuntum-MA, fundado em junho de 2021, deixou para trás o Volta Redonda após a vitória por 4 a 2.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Cruzeiro poderá contar novamente com o técnico Paulo Pezzolano no banco de reservas após cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Mineiro.

Além do técnico, a Raposa terá o retorno de Edu, que sofreu uma concussão na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG.

🎙️"VAMOS ENTRAR COMO SE FOSSE UMA FINAL"



Nosso meio-campista, Willian Oliveira projeta a partida desta quarta, pela @CopadoBrasil, e destaca que o grupo está focado e preparado para encarar os desafios.



Veja mais no nosso canal do YouTube:



▶ https://t.co/qw9LI2BPOE pic.twitter.com/nOiZgKHzs5 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 15, 2022

Já o Tuntum-MA tem duas dúvidas: Negueba e Vagalume, que sentiram incômodo muscular no jogo contra o Pinheiro. Caso não fiquem aptos, João Vitor e Jaison são os prováveis substitutos.

Possível escalação do Tuntum: Danilo; Negueba (Joao Vitor), Denilson, Maycon e Igor; Abu, Andinho e Clóvis; Vagalume (Jaison), Vinicius e Andrezinho.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e João Paulo (Daniel Jr.); Roque, Waguininho e Edu.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

TUNTUM-MA:

- CRUZEIRO:

Filipe Machado e Waguininho: lesionados

Sidnei: não relacionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Tuntum-MA x Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video. A GOAL também leva até você os principais lances da partida emtempo real.