Tunísia x Japão – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - F Monterrey Stadium

A partida entre Tunísia e Japão terá início no dia 20 de junho de 2026 às 23h00 (EST) e no dia 21 de junho de 2026 às 04h00 (GMT).

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Tunísia x Japão: Contexto da partida

O próximo confronto no nordeste do México tem implicações enormes, já que ambas as seleções buscam se destacar em um Grupo F extremamente acirrado. Após uma rodada de estreia cautelosa e de alto risco, a margem para erros no Estádio de Monterrey (Estadio BBVA) diminuiu drasticamente. Ambas as equipes chegam a Nuevo León cientes de que o ímpeto psicológico e a recuperação física imediata após essas exaustivas partidas de estreia ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Tunísia precisa definir rapidamente uma equipe que se baseie na resiliência e na estrutura defensivas. Ele contará com seu núcleo disciplinado e experiente para se reorganizar, bloquear as áreas centrais de transição e atrapalhar os ritmos técnicos de posse de bola dos adversários. Do outro lado está uma seleção japonesa altamente criativa e dinâmica, comandada por Hajime Moriyasu. Tendo já demonstrado sua excelência técnica e adaptabilidade tática no cenário mundial, o Samurai Blue possui um esquema implacável, baseado em passes fluidos e em ritmo acelerado, além de uma pressão perigosa que se destaca quando é exigida precisão de elite no terço final do campo.

Realizado no moderno Estádio de Monterrey, em Guadalupe, este confronto promete ser uma partida complexa de xadrez, repleta de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de cometer falhas defensivas nas áreas centrais de transição, tornando a comunicação no meio-campo e a velocidade vertical rápida os elementos decisivos. A Tunísia encarará esta partida como a plataforma ideal para mostrar sua organização tática e explorar oportunidades em jogadas ensaiadas, enquanto o Japão entra em campo ansioso para transformar seu jogo explosivo pelas laterais em arma e punir quaisquer brechas defensivas do time norte-africano. Com as possibilidades do grupo começando a se definir, a importância crucial de garantir a classificação do Grupo F dominará a abordagem tática desde o apito inicial.

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Como as duas seleções se saíram na 1ª rodada?

Suécia 5 x 1 Tunísia

A Tunísia teve um início difícil e doloroso em sua campanha na Copa do Mundo, perdendo por 5 a 1 para uma Suécia implacável no Estádio de Monterrey. Os norte-africanos tiveram dificuldades para estabelecer uma base defensiva sólida logo no início, já que os movimentos rápidos e físicos do ataque sueco repetidamente contornaram seu bloco baixo. Embora a Tunísia tenha mostrado um breve lampejo de resistência tática no segundo tempo, sua disciplina estrutural se desfez sob pressão implacável. A equipe chega à segunda rodada na última posição do Grupo F, precisando resolver grandes fragilidades defensivas para manter vivos seus sonhos de classificação.

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Holanda 2 x 2 Japão

Os jogadores de Hajime Moriyasu demonstraram enorme flexibilidade tática e resiliência para conquistar um empate dramático por 2 a 2 contra a poderosa seleção da Holanda, em Dallas. Os Samurai Blue enfrentaram os holandeses de igual para igual em uma partida de alto ritmo, utilizando sua excelência técnica e transições fluidas para ameaçar constantemente os gigantes europeus. Embora tenham tido que suportar forte pressão no final da partida, a obstinada organização no contra-ataque do Japão e a recuperação mental disciplinada garantiram que dividissem os pontos, proporcionando-lhes uma importante vantagem psicológica de cara para o confronto em Monterrey.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Tunísia (Comissão Técnica Interina): Gestão de crise e reconstrução da espinha dorsal defensiva

A Federação Tunisiana de Futebol tomou uma medida drástica e histórica logo na primeira partida da campanha, dispensando o técnico Sabri Lamouchi após a catastrófica derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia. Em uma das demissões mais rápidas da história moderna da Copa do Mundo, a comissão técnica interina deve se concentrar imediatamente no controle dos danos psicológicos e na estabilidade estrutural para manter viva a campanha da Tunísia no torneio.

Diante de um meio-campo japonês tecnicamente superior e com passes rápidos — que se mostrou incrivelmente afiado contra a Holanda —, qualquer repetição dos erros individuais e do marcamento passivo da primeira rodada será fatal. O ajuste tático imediato do técnico interino deve se concentrar na adoção de um bloco baixo profundamente consolidado para reparar uma espinha dorsal defensiva fragilizada. Os âncoras do meio-campo, Ellyes Skhiri e Hannibal Mejbri, não podem se dar ao luxo de deixar lacunas entre as linhas; eles devem jogar com disciplina máxima para comprimir os espaços, proteger os zagueiros centrais e acompanhar os jogadores do meio-campo que avançam tarde. Além disso, quando a Tunísia recuperar a posse de bola, a estrutura de transição deve ser altamente direta. Em vez de tentar uma construção lenta que convide à intensa contrapressão do Japão, as Águias de Cartago devem buscar lançamentos verticais rápidos para aliviar a pressão sobre sua linha defensiva.

Japão (Hajime Moriyasu): Precisão no terço final e largura sustentada

Hajime Moriyasu não precisa reformular o esquema de transição altamente fluido e baseado na posse de bola que rendeu um emocionante empate em 2 a 2 contra a Holanda em Dallas, mas ele deve se concentrar na precisão no terço final necessária para desmontar um adversário profundamente abalado. Apesar de ter igualado os holandeses em todos os aspectos com combinações rápidas, o Japão deve garantir que não se torne excessivamente dependente de jogadas pelo meio ao enfrentar um bloco baixo.

Contra a barreira defensiva da Tunísia — que será fortemente reforçada após o desastre defensivo na primeira rodada —, os espaços centrais ficarão intensamente congestionados. O principal ajuste de Moriyasu provavelmente se concentrará nas sobrecargas pelas laterais. Em vez de permitir que os meio-campistas sejam sugados para estruturas lentas e circulares de posse de bola no terço central, os Samurai Bluedevem movimentar a bola com uma velocidade vertical muito maior. Utilizar o ritmo explosivo e direto de jogadores pelas laterais, como Takefusa Kubo e Kaoru Mitoma, para esticar agressivamente a linha defensiva tunisiana será fundamental para criar recuos de alto valor, contornando totalmente as armadilhas centrais.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 2ª rodada?

Notícias da seleção da Tunísia

Para manter viva sua campanha, a comissão técnica precisa promover uma rápida reviravolta psicológica, ao mesmo tempo em que se apoia fortemente em seus principais pilares táticos.

O capitão Ellyes Skhiri assumirá mais uma vez a imensa responsabilidade de organizar o meio-campo, e sua carga de trabalho defensiva será enorme, enquanto tenta estabilizar uma estrutura defensiva fragilizada. O principal foco de atenção está no meio-campo e no terço final do campo, onde se espera que a equipe faça ajustes para introduzir mais firmeza defensiva e velocidade nas transições. Os meio-campistas Anis Ben Slimane e Hannibal Mejbri estão se empenhando ao máximo para ditar uma formação tática mais compacta, enquanto jogadores criativos nas laterais, como Elias Achouri e o jovemIsmaël Gharbi, disputam vagas no time titular para oferecer opções mais precisas de contra-ataque e aliviar a pressão sobre a zaga.

Notícias da seleção japonesa

Hajime Moriyasu enfrenta um dilema de escalação muito mais positivo ao preparar sua equipe para dar continuidade ao dramático empate de 2 a 2 na estreia contra a Holanda. O Samurai Blue saiu da batalha em ritmo acelerado em Dallas com um ímpeto significativo e, como Moriyasu foi forçado a deixar jogadores-chave lesionados, como Kaoru Mitoma, totalmente fora da lista final do torneio, seu foco permanece estritamente em maximizar as opções à sua disposição.

O motor do meio-campo, Ao Tanaka, assumirá uma enorme responsabilidade ao ancorar o centro do campo, provavelmente formando dupla com Kaishu Sano para criar um pivô duplo cheio de energia e resistente à pressão adversária. A verdadeira flexibilidade tática está no terço ofensivo; com Daichi Kamada garantido em uma função criativa após marcar o dramático gol de empate aos 88 minutos contra a Holanda, jogadores dinâmicos pelas laterais, como Takefusa Kubo e Ritsu Doan, estão prontos para abrir o campo. No ataque, Moriyasu poderia alternar suas opções de centroavantes para desgastar as linhas norte-africanas, com Ayase Ueda e Daizen Maeda pressionando forte para injetar energia incansável na marcação e velocidade vertical desde o apito inicial.

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Confrontos-chave entre Tunísia e Japão

Omar Rekik x Ayase Ueda

Apesar do sistema defensivo da Tunísia ter desmoronado na derrota por 5 a 1 para a Suécia, o zagueiro central Omar Rekik surgiu como um raro ponto positivo ao marcar um imponente gol de cabeça no primeiro tempo, após cruzamento de Hannibal Mejbri. Para dar às Águias de Cartago uma chance de lutar no Estádio de Monterrey, Rekik precisa deixar esse ímpeto ofensivo para trás e se concentrar inteiramente em estabilizar uma linha defensiva desorganizada, mantendo uma percepção espacial impecável para evitar as falhas de comunicação que custaram caro na estreia da equipe.

Quem terá a tarefa de testá-lo é o atacante do Feyenoord, Ayase Ueda, o perigoso ponto de referência do ataque de Hajime Moriyasu. Embora o Japão tenha demonstrado incrível garra ao virar o placar duas vezes e garantir um empate em 2 a 2 contra a Holanda, Ueda vai querer causar um impacto muito mais marcante em jogadas abertas, após uma estreia cautelosa em Dallas. Ueda se destaca por marcar defensores físicos e criar espaço para jogadores dinâmicos que chegam por trás; Rekik deve manter concentração absoluta e disciplina estrutural rígida nas áreas centrais para impedir que o atacante japonês gire e passe para os pontas que chegam em segundo tempo.

Hannibal Mejbri x Ao Tanaka

Hannibal Mejbri, a centelha emocional e o eixo criativo do meio-campo tunisiano, deu um impulso vital contra a Suécia com sua assistência precisa e provocante pouco antes do intervalo. Contra o Japão, sua carga tática aumentará consideravelmente. Hannibal precisará equilibrar seus instintos naturais de ataque com um intenso trabalho defensivo, recuando para fechar os espaços centrais de transição e impedir que o fluido meio-campo japonês encadeie combinações de passes curtos em ritmo acelerado.

Quem busca ditar esse ritmo é Ao Tanaka, que carrega uma imensa responsabilidade na base do meio-campo japonês após a desistência por lesão do capitão veterano Wataru Endo. Ao lado de Kaishu Sano, Tanaka foi fundamental para ajudar os Samurai Blue a igualarem os holandeses em todas as facetas nas transições. Se Tanaka tiver tempo e espaço para ancorar o meio-campo em seu próprio ritmo, ele dividirá com facilidade as linhas da Tunísia com sua distribuição de ponta e liberará ameaças explosivas pelas laterais, como Takefusa Kubo e Ritsu Doan, para expor a vulnerável defesa norte-africana.

Como estão as possibilidades do Grupo F?

Após a rodada de estreia, o Grupo F apresentou uma dinâmica polarizada, tornando a segunda rodada um verdadeiro caldeirão de pressão para ambas as equipes. A Tunísia chega a esta partida em Monterrey na última posição do grupo, com zero pontos (diferença de gols de -4), após uma dura derrota por 5 a 1 para a Suécia. Enquanto isso, o Japão ocupa uma posição muito mais estável, com um ponto (diferença de gols de 0), após um empate emocionante e resiliente por 2 a 2 com a Holanda.

Com a Suécia e a Holanda se enfrentando na outra ponta da tabela, este confronto direto é o ponto decisivo para os cenários matemáticos de ambas as seleções rumo às últimas partidas da fase de grupos.

Se o Japão vencer

Uma vitória da equipe de Hajime Moriyasu levaria o Samurai Blue a quatro pontos, colocando-o à beira da classificação para as oitavas de final. Dependendo do resultado da partida entre Suécia e Holanda, uma vitória poderia colocar o Japão em posição privilegiada para disputar a liderança do Grupo F. Fundamentalmente, isso daria ao Japão o luxo de precisar apenas de um empate na última rodada contra a Suécia para garantir a classificação, enquanto deixaria a Tunísia estagnada com zero pontos e colocaria os norte-africanos à beira da eliminação matemática.

Se a Tunísia vencer

Caso os jogadores de Sabri Lamouchi consigam ignorar as pressões e garantir os três pontos, isso reiniciaria completamente suas esperanças no torneio e deixaria o grupo totalmente em aberto. Chegar a três pontos colocaria a Tunísia de volta na disputa pela classificação, dando a ela uma enorme vantagem psicológica antes do confronto decisivo da última rodada contra a Holanda. Por outro lado, esse cenário deixaria o Japão com apenas um ponto, fazendo com que caísse para atrás da Tunísia e forçando os Samurai Blue a uma partida final de alta pressão, em que a vitória é obrigatória, contra a Suécia, um dos pesos pesados do grupo, apenas para ter uma chance de avançar.

O cenário de empate

Outro empate levaria o Japão a dois pontos e daria à Tunísia uma primeira chance vital com um ponto, deixando toda a situação do grupo a ser decidida em uma última rodada caótica e de alto risco. Um empate mantém matematicamente ambas as seleções na disputa, mas reduz drasticamente suas margens de segurança. Nessa situação, o Japão entraria em campo contra a Suécia sabendo que uma vitória provavelmente seria obrigatória para garantir uma das duas primeiras colocações e a classificação automática, enquanto a Tunísia enfrentaria um desafio idêntico, de alta pressão e em que a vitória é imprescindível, contra a Holanda, onde também precisaria de uma mudança significativa no saldo de gols para evitar depender de complexos critérios de desempate pelo terceiro lugar.

Notícias das seleções e escalações

A Tunísia é comandada por Sabri Lamouchi, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco no momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida.

O Japão entra em campo sob o comando de Hajime Moriyasu, sem lesões ou suspensões confirmadas nos dados disponíveis. Nenhuma escalação provável foi confirmada. Espera-se que haja atualizações sobre o elenco antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Tunísia chega em má fase, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia na Copa do Mundo, em 15 de junho. Antes disso, foi derrotada por 5 a 0 pela Bélgica em um amistoso em 6 de junho e perdeu por 1 a 0 para a Áustria em 1º de junho. Um empate sem gols com o Canadá e uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti representam seus únicos resultados positivos nessa sequência. A Tunísia marcou apenas dois gols e sofreu 11 nessas cinco partidas.

O histórico recente do Japão mostra quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com a Holanda na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho. Antes disso, venceu a Islândia por 1 a 0 em 31 de maio, derrotou a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley em março e venceu a Escócia por 1 a 0 na mesma janela de jogos internacionais. A vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, em novembro de 2025, completa a sequência de cinco partidas. O Japão marcou sete gols e sofreu dois nessas partidas.

Histórico de confrontos diretos

O último confronto entre essas duas seleções terminou com uma vitória do Japão por 2 a 0 em um amistoso realizado em 17 de outubro de 2023, com o Japão atuando como anfitrião. Nos quatro jogos registrados, o Japão detém clara vantagem, com três vitórias contra uma da Tunísia. Essa única vitória da Tunísia ocorreu em um amistoso em 14 de junho de 2022, quando derrotou o Japão por 3 a 0 em solo japonês. O primeiro confronto registrado remonta à Copa do Mundo de 2002, em 14 de junho, quando a Tunísia recebeu o Japão e perdeu por 2 a 0.

Classificação



