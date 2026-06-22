Tunísia x Holanda – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

A partida entre Tunísia e Holanda terá início no dia 25 de junho de 2026, às 19h (EST) e às 23h (GMT).
Contexto da partida e outras informações
A seleção da Holanda, comandada por Ronald Koeman, chega à última partida da fase de grupos cheia de confiança após golear a Suécia por 5 a 1, depois do empate em 2 a 2 com o Japão. O lado direito holandês tem se mostrado particularmente eficaz, com o lateral do Inter de Milão, Denzel Dumfries, sendo uma ameaça constante com suas investidas por dentro e a combinação eficaz com Cody Gakpo.
As Águias de Cartago, da Tunísia, já estão matematicamente eliminadas após duas goleadas consecutivas contra a Suécia (5 a 1) e o Japão (4 a 0); portanto, jogam agora apenas pelo orgulho, após uma campanha tumultuada na qual demitiram o técnico Sabri Lamouchi após a derrota para a Suécia e contrataram o lendário compatriota francês Hervé Renard.Getty Images
Principais jogadores e técnico da Tunísia
A Tunísia conta com o meio-campista e capitão Ellyes Skhiri, o criativo Hannibal Mejbri e o dinâmico ponta Elias Achouri. A disciplina e a organização defensivas de sempre não apareceram nas duas primeiras rodadas, então o novo técnico Renard provavelmente montará sua equipe para frustrar a Holanda, que está se despedindo do torneio.Getty Images
Principais jogadores e técnico da Holanda
O capitão Virgil van Dijk continua sendo o pilar defensivo da seleção holandesa. Com vasta experiência, o jogador de 34 anos liderará um elenco jovem e empolgante.
Os holandeses contam com um excelente lateral-direito: Denzel Dumfries, do Inter de Milão, que deu duas assistências na goleada de 5 a 1 da Holanda sobre a Suécia.
No meio-campo, tudo passa pelo metrônomo do FC Barcelona, Frenkie de Jong. A tarefa do técnico Ronald Koeman, de 63 anos, é levar uma das seleções que mais decepcionaram na Copa do Mundo ao seu primeiro título na história.Getty Images
Provável escalação da Tunísia
Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Shkiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.
Provável escalação da Holanda
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.
Elenco de 26 jogadores da Tunísia
Goleiros: Sabri Ben Hessen (Étoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).
Defensores: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette de Genebra), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys de Berna).
Meio-campistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).
Atacantes: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).
Seleção da Holanda com 26 jogadores
Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)
Defensores: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)
Atacantes: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).Getty Images
Notícias sobre as seleções e escalações
Prováveis escalações de Tunísia x Países Baixos
Técnico
- H. Renard
A Tunísia está sendo comandada interinamente após a demissão de Sabri Lamouchi, que ocorreu após a derrota na estreia para a Suécia. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões na seleção no momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. Espera-se que haja atualizações mais perto do início da partida.
A seleção da Holanda é comandada por Ronald Koeman. Não há lesões ou suspensões confirmadas nos dados disponíveis até o momento, e nenhuma escalação prevista foi confirmada. Mais informações sobre o elenco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Desempenho recente
A Tunísia chega em má fase, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi a derrota por 5 a 1 para a Suécia na Copa do Mundo, em 15 de junho, resultado que também levou à demissão do técnico. Antes disso, foi derrotada por 5 a 0 pela Bélgica em um amistoso em 6 de junho e perdeu por 1 a 0 para a Áustria em 1º de junho. Um empate sem gols com o Canadá e uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Haiti representam seus únicos resultados positivos nessa sequência. A Tunísia marcou apenas dois gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.
A Holanda registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Japão na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, partida em que esteve à frente no placar duas vezes antes de sofrer um gol de cabeça no final da partida. Antes disso, venceu o Uzbequistão por 2 a 1 em um amistoso em 8 de junho e perdeu por 1 a 0 para a Argélia em 3 de junho. Um empate com o Equador e uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega completam a sequência de cinco partidas. A seleção holandesa marcou sete gols e sofreu cinco nessas partidas.
Histórico de confrontos diretos
O único confronto registrado entre essas duas seleções terminou em 1 a 1, em um amistoso disputado em 11 de fevereiro de 2009, com a Tunísia como time da casa. Com apenas uma partida no conjunto de dados, não é possível extrair um padrão mais amplo do histórico de confrontos diretos.
Classificação
No Grupo F da Copa do Mundo da FIFA de 2026, a Tunísia ocupa atualmente a quarta posição, enquanto a Holanda está em terceiro lugar.