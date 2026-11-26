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O jogo entre Besiktas e Hapoel Be’er Sheva pela Liga Europa foi paralisado por longo período após tumultos nas arquibancadas, com pouco menos de meia hora de partida.

O árbitro dinamarquês Morten Krogh mandou as duas equipes para os vestiários depois que torcedores do clube de Istambul entraram em confronto com agentes de segurança nas arquibancadas. A partida foi disputada em Batumi porque a Uefa havia transferido o confronto com a equipe israelense para a Geórgia por motivos de segurança.

Antes mesmo do apito inicial, os torcedores do Besiktas vaiaram os jogadores do Hapoel. Quando ergueram uma pequena bandeira palestina, a polícia georgiana interveio e entrou no setor para retirá-la.

A situação deu origem a confrontos. Torcedores arrancaram os assentos de suas fixações e os arremessaram na direção dos agentes de segurança. As imagens da transmissão mostram que um torcedor precisou ser retirado de maca da parte interna da arena. Os jogadores do Besiktas tentaram, sem sucesso, acalmar seus torcedores. Pouco depois, as equipes foram para os vestiários por cerca de 40 minutos, antes que a partida fosse retomada.