“Tudo tem um limite, Chris”... Portugal critica Ronaldo: “Sua arrogância destruiu a geração de ouro”

Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções após a humilhante eliminação de Portugal da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, a situação parece extremamente difícil para o lendário jogador português, que se vê preso entre o desejo de controlar sua saída e as crescentes pressões da mídia exigindo que ele se aposente da seleção.

Após a vergonhosa eliminação de Portugal do torneio, com a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, os colunistas da imprensa portuguesa lançaram críticas contundentes a Cristiano Ronaldo, depois de, em respeito à sua brilhante carreira, e na esperança de vê-lo marcar gols decisivos — um sonho inatingível —, em vez de criticar Roberto Martínez, culpado por não assumir a responsabilidade pelo desempenho decepcionante de seu craque.

Francisco Vaz de Miranda afirmou no jornal “Apola”: “Cristiano Ronaldo, não queremos acabar com você, mas tudo tem um limite. É preciso pôr um ponto final no seu reinado como capitão, que já se prolongou demais. Se a mudança é necessária no banco de reservas, é igualmente necessária em campo, e chegou a hora de Cristiano Ronaldo se afastar”.

O colunista português acrescentou: “Como vimos, seu ego o impede de ser reserva de um jogador que atualmente apresenta um desempenho excepcional. Como teria sido este campeonato sem essa obsessão doentia de manter Cristiano Ronaldo em campo durante os 90 minutos? Isso permanecerá um mistério para sempre, e nem mesmo Donald Trump conseguiria mudar isso”.

Mas o problema é que Cristiano Ronaldo ainda não anunciou sua aposentadoria da seleção, tendo declarado na zona mista: “Sinto tristeza por deixar a Copa do Mundo dessa maneira, mas, como disse ontem na coletiva de imprensa, dei o meu melhor e vou embora com a consciência tranquila. Esta foi, sem dúvida, a minha última Copa do Mundo, mas agora terei tempo para refletir e passar tempo com minha família. Não tomarei nenhuma decisão precipitada.”

Sua reação após a partida, reservada e acompanhada de algumas lágrimas, não convenceu a todos, e o jornal “Ábola” questionou: “Quantas lágrimas, Cristiano? Lágrimas pela Portugal?”, em uma clara alusão de que o craque português chorava mais por si mesmo e pelo seu futuro do que pela eliminação de seu país da competição.

Da mesma forma, seus comentários pós-jogo, que se concentraram mais nele próprio do que no desempenho geralmente modesto de Portugal — apesar de estarem entre os favoritos à vitória —, não foram bem recebidos pela imprensa portuguesa, que considerou que o astro de 41 anos ainda se coloca acima do interesse nacional.

Espera-se que Roberto Martínez substitua o técnico Jorge Jesus, que treinou o pentacampeão da Bola de Ouro no clube saudita Al-Nassr, mas é improvável que Jesus incentive Ronaldo a se aposentar, caso este decida que ainda tem mais a oferecer, o que coloca Portugal diante de um novo dilema que pode se estender por anos.

As perguntas difíceis permanecem: Cristiano Ronaldo se afastará voluntariamente? Ou será o próximo técnico a tomar a decisão? Aos 41 anos, ele tem o destino de Portugal nas mãos, mas não da maneira com que sonhava, pois enfrenta uma escolha dolorosa entre se aposentar com dignidade ou continuar até que alguém o obrigue a sair.

Com esse resultado, Portugal desperdiçou uma oportunidade de ouro de conquistar a Copa do Mundo com uma das melhores gerações de sua história, enquanto Ronaldo se encontra diante de uma encruzilhada histórica: ou escreve ele mesmo o fim de sua carreira internacional e preserva o que resta de seu legado, ou espera que esse fim lhe seja imposto por um técnico que talvez não tenha coragem suficiente para tirar uma lenda viva da escalação titular — em um cenário que pode ser ainda mais doloroso do que a humilhante eliminação diante da Espanha.