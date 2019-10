Tudo sobre Thiago, Mateo e Ciro: quantos anos têm e como Messi os acompanha

Os três filhos do craque do Barcelona só aparecem publicamente em algumas partidas, mas descobrimos alguns detalhes sobre como são suas vidas

Lionel Messi normalmente concede declarações somente em campo e é relativamente discreto a respeito da vida particular. Quando não está junto ao ou seleção da , o atacante passa o tempo com a esposa Antonella Rocuzzo e os filhos Thiago, Mateo e Ciro.

Desta forma, muitos se perguntam: Como é a vida dos filhos de Messi?

QUANTOS ANOS TÊM?

Irmão mais velho, Thiago Messi tem seis anos e os mais novos Mateo Messi e Ciro têm quatro e um ano, respectivamente. Thiago nasceu em dois de Novembro de 2012, em Barcelona, Mateo em 11 de setembro de 2015 e Ciro, por sua vez, completou um ano de vida em 10 fevereiro deste ano. A família vive atualmente próximo a Barcelona, na cidade de Castelldefels.



GOSTAM DE JOGAR FUTEBOL?

Thiago já começou a praticar e jogar na escola do Barcelona junto com Benja, filho de Luis Suárez. O próprio Messi falou sobre como é o futebol para o filho. Messi confessou que Thiago é destro, mas "joga porque ele vai com Benja e alguns amigos, só que não gosta muito. Thiago entende mais de futebol do que os irmãos porque ele é mais velho, ele diz coisas sobre o jogo, tudo o que está vendo e está acontecendo".

De acordo com o camisa dez do Barcelona em entrevista à TYC Sports, o filho mais velho ainda não é muito ligado ao esporte. "Thiago gosta de carros, motos, gosta de futebol, mas para por aí. Ele joga um pouco e já se cansa", disse.



Já sobre o seu segundo filho, Messi ressaltou que não é nada parecido com Thiago. "Mateo é terrível, um personagem. Eles são muito diferentes. Thiago é um fenômeno, mais bonzinho, e o outro é exatamente o oposto, um filho da p...., é terrível”, brincou. “É lindo ver como um é diferente do outro", disse rindo.

Em entrevista ao Marca publicada no final de 2018, Messi revelou a cobrança dos filhos após uma derrota, em especial, a de Thiago: "É sempre difícil digerir derrotas e maus resultados, mas Thiago me obriga a comentar o que aconteceu no jogo e explicar por que não vencemos. Agora conversamos muito mais".

COMO MESSI CUIDA DELES?

Quando Thiago nasceu, Messi usou a conta no Facebook para comentar acerca do significava ser pai: "Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo, meu filho nasceu e agradeço a Deus por este presente!".



Apesar da agitada vida de um jogador de futebol, Messi e a esposa Antonella Rocuzzo compartilham imagens em redes sociais sobre a rotina com as crianças em casa e em viagens. O jogador confessou que gosta de assistir desenhos animados com Thiago.



Além disso, Thiago, Ciro e Mateo muitas vezes também assistem aos jogos de Barcelona com mãe e até mesmo pisam no gramado antes dos jogos para tirar fotos com o pai. O primogênito já joga pelo Barcelona com Benja Suárez e Piqué. Ele e o filho de Suarez estão sempre juntos, uma vez que são vizinhos e grandes amigos.

SOBRE ANTONELLA

Antonella Rocuzzo é a mãe dos três filhos de Messi. A união tornou-se oficial em 2008, embora ambos se conheçam desde os dez anos de idade quando o jogador ainda morava em Rosario, na Argentina, e não tinha começado a ascensão meteórica no Barcelona. Depois de quatro anos juntos nasceu Thiago, após três anos nasceu Mateo, e há pouco mais de um ano e meio foi a vez de Ciro.