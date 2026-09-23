Como informa a Sport Bild, o jogador ofensivo voltou a ter sob controle suas chamadas crises de ausência. Segundo a publicação, a mudança em sua medicação realizada no fim de agosto surtiu o efeito esperado, depois de Musiala ter desabado nos amistosos do recordista alemão contra o Heidenheim e o RB Leipzig devido a distúrbios de consciência em decorrência de disfunções neurológicas.

Embora a situação de Musiala tenha se normalizado novamente e a curva de desempenho na ainda jovem temporada também venha subindo de forma contínua, ele seguirá sendo acompanhado medicamente. O jogador de 23 anos mantém uma troca próxima com o médico do time, Dr. Jochen Hahne, que agora é uma de suas pessoas de maior confiança na Säbener Straße.

De acordo com a reportagem, Hahne também acompanha Musiala durante sua liberação para a seleção alemã e mantém contato regular com os neurologistas responsáveis pela dosagem dos medicamentos. O médico do Bayern, Dr. Peter Ueblacker, também estaria envolvido no processo.

Enquanto isso, a Sport Bild também publicou detalhes sobre a forma como Musiala lida com a doença. Seus companheiros de equipe no Bayern já saberiam disso há meses. Seus companheiros na seleção alemã também teriam sido informados por ele a tempo antes da Copa do Mundo e alertados sobre possíveis crises. Ele teria explicado a eles o que aconteceria e como deveriam reagir em seguida. O mesmo valeria para os novos reforços do clube de Munique. Entre eles, Ismael Saibari, que foi o primeiro a correr até seu novo parceiro de ataque quando Musiala desabou contra o Leipzig.

Em qual elenco de Jürgen Klopp está Jamal Musiala?

No dia a dia dos treinos, porém, Musiala pediria para ser tratado da forma mais normal possível. Musiala não deixa escapar nenhuma atividade e não exige tratamento especial. Não haveria um treino individual para controlar sua doença. Além disso, Musiala agora joga golfe no tempo livre para encontrar um equilíbrio mental.

Para Musiala, esta longa pausa de jogos de seleções serve agora para seguir ganhando ritmo de jogo. Como um dos poucos jogadores, ele fará parte dos dois elencos de Jürgen Klopp, quando a seleção alemã enfrentar a Holanda, a Grécia (duas vezes) e a Sérvia pela Nations League. Antes do período de treinamentos, o novo técnico da seleção havia se encontrado com Musiala para uma conversa pessoal na Säbener Straße.