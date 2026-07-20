Tudo por nada... 120 minutos que destruíram o sonho de Messi e a glória absoluta

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, chegou à final da Copa do Mundo de 2026 carregando nos ombros uma oportunidade inestimável.

Messi não estava jogando apenas para conquistar o título da Copa do Mundo, mas também aspirava continuar quebrando recordes, após uma trajetória excepcional na Copa do Mundo de 2026.

O craque argentino chegou à final da Copa do Mundo contra a Espanha com o objetivo de aumentar sua contagem de gols, para alcançar Kylian Mbappé na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo e disputar a Chuteira de Ouro na edição atual do torneio.

Messi também aspirava ao título mundial, para aumentar suas chances na disputa pela Bola de Ouro de 2026.

Além disso, Leo alimentava a esperança de se tornar o primeiro capitão da Argentina a levar a seleção de seu país a conquistar dois títulos consecutivos da Copa do Mundo e de adicionar a quarta estrela à camisa do Tango.

Mas Messi perdeu tudo em 120 minutos contra a Espanha, que impôs seu domínio sobre o jogo até que Ferran Torres marcou o gol aos 106 minutos.

Messi não conseguiu balançar as redes da Espanha, mantendo sua contagem em 8 gols e ficando em segundo lugar na lista dos artilheiros da Copa do Mundo de 2026, dois gols atrás do líder, Mbappé.

Além disso, Messi ficou em segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 21 gols, apenas um gol atrás de Mbappé.

Mbappé conquistou o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo após marcar dois gols contra a Inglaterra, na derrota por 4 a 6, elevando o total do jogador francês para 22 gols.

Além disso, as chances de Messi na disputa pela Bola de Ouro diminuíram após a perda do título da Copa do Mundo, enquanto aumentaram as chances do astro espanhol Lamine Yamal de conquistar o prêmio, com a esperada concorrência do francês Ousmane Dembélé, que liderou o Paris Saint-Germain na conquista do título da Liga dos Campeões.