Tudo por Mbappé: PSG vai oferecer mais chances como 9 para agradar atacante

Thomas Tuchel disse claramente: o atacante do PSG integra a rotação da posição central para a frente. Com um perfil diferente de Icardi e Cavani

Estava no ar desde a temporada passada. Agora é oficial. Questionado sobre a competição no ataque do , Thomas Tuchel incluiu duas vezes nesta semana Kylian Mbappé na rotação de sua frente central, junto com Mauro Icardi e Edinson Cavani.

"Se decidirmos jogar com um 9, é muito difícil, porque temos três jogadores extraordinários para esta posição", repetiu na sexta-feira (6), dois dias depois de desistir de ter "três jogadores extraordinários para um trabalho com Kylian, Mauro e Edinson".

Na última temporada, o craque francês já se movia regularmente na função. Mas foi um ataque com dois atletas a partir da ausência de Cavani.

Agora, ele deve ter mais chances de atuar centralizado. O treinador explica como será a escalação do setor ofensivo.

"É sempre uma questão de hierarquia, mas pode mudar a cada três dias. Analiso o desempenho, os estados da forma e depois tomo as decisões. Se um jogador está em boa forma, poderoso e disponível, ele pode ser titular, mas sempre pode mudar. Temos que pensar pelo time, pelas melhores coisas a fazer, mas também pelos jogadores que precisam de minutos para ganhar confiança", comentou.