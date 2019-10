'Tudo pode acontecer' - Van Dijk ignora a liderança da Premier League sobre o Manchester City

Clube inglês construiu vantagem considerável na luta pelo topo da tabela da Premier League. O zagueiro holandês crê que ainda não é o suficiente

Virgil van Dijk diz que o não está prestando atenção na vantagem de oito pontos sobre o e insiste que "tudo pode acontecer" na disputa pelo título.

Os Reds ampliaram sua vantagem no topo da Premier League, graças à sua última vitória sobre o no sábado, combinada com a chocante derrota em casa do Manchester City para o 24 horas depois.

A equipe de Jürgen Klopp ainda não perdeu um ponto nesta temporada e já venceu seus últimos 17 jogos na Premier League desde o início de março.

Eles podem igualar o recorde de 18 vitórias consecutivas do Manchester City com a vitória contra o em Old Trafford quando a Premier League retomar após o intervalo internacional em 20 de outubro.

Essa boa forma aumentou o entusiasmo dos torcedores, que agora sonham com o primeiro título da liga desde 1990.

Van Dijk, no entanto, se recusa a se deixar levar e diz que ainda há muito trabalho a ser feito para que eles terminem a longa espera por um título.

"Até agora temos conseguido os pontos", disse ele à Sky Sports.

"Sempre há espaço para melhorias em nosso jogo. E acho que devemos nos concentrar em todos os jogos à nossa frente e não olhar para as lacunas, pontos ou diferenças entre nós e os outros, incluindo o City. Existem muitos de períodos agitados chegando também em dezembro e janeiro e tudo pode acontecer ainda".

Van Dijk admite que ficou surpreso com a derrota em casa do Manchester City para o Wolves, apenas sua quarta derrota em casa na Premier League sob o comando de Guardiola em 61 partidas.

"É claro que não esperava isso", acrescentou Van Dijk, que se juntou à seleção holandesa para as eliminatórias da contra a e a Bielorrússia. Acho que todo mundo esperava um jogo difícil para o City, mas quando o City está em casa, nunca acontece realmente que eles não marquem pelo menos um gol. Foi um ótimo desempenho do Wolves, e você tem que dar crédito a eles. Mas eles (Cidade) tentam se recuperar. Até então, tenho que me concentrar no futebol internacional”.