Tudo ou nada: Argentina manda ataque com Messi, Lautaro e Aguero na Copa América

Messi, Agüero e Lautaro Martínez formarão a trinca ofensiva para o duelo decisivo contra o Catar, em Porto Alegre

Pressionada para vencer e garantir classificação na próxima fase da , a vem com modificações no time titular que enfrenta o neste domingo (23), na Arena do . Após os maus resultados diante de e , o técnico Lionel Scaloni cedeu ao clamor popular e mandará a campo seu ataque mais forte, em tese, com Messi, Agüero e Lautaro Martínez.

A troca significa que o meia Roberto Pereyra deixa a equipe, mas não só ele: Casco e Pezzella foram sacados do time titular para as entradas de Renzo Saravia (FC ) e Juan Foyth ( ), formando a defesa ao lado de Otamendi e Tagliafico, mantidos.

Com apenas um ponto em duas partidas, a Argentina precisa vencer a qualquer custo para avançar na competição: em caso de vitória da Colômbia sobre o Paraguai, o Albiceleste passaria em segundo lugar no Grupo B e evitaria um duelo contra o já nas quartas de final. Se La Tri não ficar com os três pontos, no entanto, teremos um muito provável Superclássico já na quinta-feira, dia 27, também em Porto Alegre.