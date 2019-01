Tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Carioca 2019

Confira todas as informações do estadual "mais charmoso" do futebol brasileiro

Campeonato estadual tido como o “mais charmoso” do Brasil, o Carioca terá a sua 118ª edição em 2019. O pontapé inicial já foi dado em dezembro de 2018, através de uma fase preliminar, mas o evento principal começa a ser disputado a partir deste sábado (19).

O Flamengo, pela situação financeira e investimento em seu elenco, é o favorito. Entretanto, ainda que estejam em situação institucional bem diferente em relação ao Rubro-Negro, Botafogo, Fluminense e Vasco sempre devem ser considerados como candidatos ao máximo troféu do estado.

Abaixo, saiba como será disputado o estadual carioca!

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

(Foto: Mailson Santana / Fluminense FC / Divulgação)

O Campeonato Carioca de 2019 começou em dezembro de 2018, com a chamada fase preliminar do torneio. Dentre as seis equipes envolvidas, Resende e Americano conseguiram a classificação para a fase principal do certame, com início marcado para 19 de janeiro de 2019. A competição encontrará o seu fim no mês de abril.

FORMATO DE DISPUTA

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

Prepare-se, pois não é nada fácil de entender. A fase principal do Campeonato Carioca é dividida em três partes: as tradicionais Taça Guanabara e Taça Rio, seguidas de outras semifinais e a tão esperada finalíssima.

Taça Guanabara: os dois melhores times de cada grupo (A e B) se enfrentarão em jogo único, com o primeiro colocado de uma chave defrontando-se com o segundo colocado do outro. Os primeiros colocados de seus respectivos grupos terão a vantagem do mando de campo e empate para avançarem à final. A decisão será realizada em jogo único, sem vantagem para nenhuma das equipes e o palco do evento será decidido após sorteio.

GRUPO A GRUPO B CR VASCO DA GAMA BOTAFOGO FR FLUMINENSE FC CR FLAMENGO AA PORTUGUESA BOAVISTA SC MADUREIRA EC AD CABOFRIENSE VOLTA REDONDA FC BANGU AC AMERICANO FC RESENDE FC

Taça Rio: no segundo turno os pontos são zerados, e as equipes de um grupo enfrentam os times da outra chave. Os dois melhores de seu próprio grupo avançam para as semifinais, que seguem modelo idêntico ao listado acima para a Taça Guanabara. Quem vencer a final será eleito campeão do segundo turno.

Turno Final: caso os campeões de Taça Guanabara e Taça Rio sejam dois clubes distintos, serão realizadas semifinais com quatro equipes. Às equipes campeãs dos turnos anteriores, entram para a disputa os dois melhores times levando em consideração a soma geral de pontos excluindo os campeões de turno já citados.

Os confrontos desta semifinal serão definidos da seguinte forma: o campeão de Taça Guanabara/Taça Rio que tiver o melhor desempenho geral no torneio enfrenta o pior colocado dentre os classificados para esta fase. Os vencedores de turno terão vantagem do empate e mando de campo. O vencedor de cada confronto segue para a final.

*Caso um único clube ganhe Taça Guanabara e Taça Rio, este estará com vaga garantida para a final do Campeonato Estadual. O seu adversário será conhecido através do enfrentamento, em jogo único, das duas melhores equipes levando em consideração todo o campeonato. O time que tiver feito uma campanha melhor terá a vantagem do empate para avançar à grande decisão.

Final: será disputada em jogos de ida e volta, sem que nenhum dos times tenha vantagem do empate. Se ao final dos 180 minutos persistir o empate pelo mesmo número de gols nos jogos de ida e volta, o título será decidido através das cobranças de pênalti.

TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do Campeonato Carioca contará com 12 equipes.

CR VASCO DA GAMA

FLUMINENSE FC

AA PORTUGUESA

MADUREIRA EC

VOLTA REDONDA FC

AMERICANO FC

BOTAFOGO FR

CR FLAMENGO

BOAVISTA SC

AD CABOFRIENSE

BANGU AC

RESENDE FC

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Em 2018, o Botafogo conquistou o seu 21ª título ao bater o Vasco da Gama nos pênaltis, em um duelo emocionante realizado no Maracanã. No jogo de ida, realizado no estádio Nilton Santos, o Vasco levou a melhor por 3 a 2 e estava garantindo o título graças a um empate sem gols no duelo de volta, no Maracanã. No entanto, um gol feito por Joel Carli no último lance levou para a disputa de pênaltis e Gatito Fernández garantiu a taça para o Glorioso.

OS MAIORES CAMPEÕES

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Com 34 títulos, o Flamengo é o maior campeão, seguido por Fluminense (31), Vasco da Gama (24), Botafogo (21), América (7) e Bangu (2). São Cristóvão e Paysandu têm um título cada.