"Não há nada. Tudo foi por água abaixo", disse o presidente do Getafe, Angel Torres, na manhã de quarta-feira a um jornalista do programa de TV El Chiringuito. Depois de 13 anos nos Merengues, o contrato de Carvajal não foi renovado no verão. O Getafe alimentava grandes esperanças de contratar o veterano - mas, neste momento, tudo indica que o sonho do clube de Madri foi por água abaixo.

De acordo com o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, o Fair Play Financeiro está causando dificuldades ao Getafe: o clube já teria estourado o limite com sua folha salarial, de modo que LaLiga não permite mais nenhuma contratação. Nos bastidores, porém, o clube segue trabalhando em uma solução, embora não esteja claro como ela poderia ser viabilizada no meio da temporada.

"Não há novidades. Não se pode anunciar nada enquanto não houver acordo", acrescentou o presidente do Getafe. "Vamos tentar", disse ele, sem ainda desistir da disputa pelo lateral-direito.

Por que o Real Madrid não renovou com Dani Carvajal?

Carvajal havia perdido grande parte da temporada passada por causa de lesões. Além disso, em sua posição, ele ganhou um concorrente de peso com Trent Alexander-Arnold, que chegou sem custos vindo do Liverpool. Por causa da idade do jogador, os dirigentes do Real decidiram, por fim, deixar Carvajal sair no verão e buscar em Denzel Dumfries, da Inter de Milão, um substituto de renome.

Carvajal disputou 451 jogos oficiais pelo Real (14 gols, 66 assistências). Com o clube, ganhou seis vezes a Liga dos Campeões, quatro vezes o campeonato e duas vezes a Copa, o que faz dele um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube.