Tudo em família? Em duelo de irmãos Insigne, Napoli vence de virada o Beneveneto

Roberto Insigne marcou seu primeiro gol na Serie A, contra o time de Lorenzo, seu irmão mais velho

Um fato inusitado aconteceu na manhã deste domingo (25). Pelo Campeonato Italiano, o visitou o Benevento e venceu de virada por 2 a 1, com o encontro dos irmãos Lorenzo Insigne, jogando pelos visitantes, e Roberto Insigne, defendendo os donos da casa.

Roberto Insigne, irmão mais novo de Lorenzo, marcou seu primeiro gol na Série A e entrou na história do campeonato.

A última vez que dois irmãos marcaram na mesma partida foi em 1949: Istvan e Ferenc Neyers em um duelo entre Inter e .

"Estou muito, muito feliz, mas lamento ter marcado meu primeiro gol na Série A contra meu irmão.", comentou Roberto ao 'DAZN.

Com o resultado, o Napoli subiu para a vice-liderança do campeonato, com 11 pontos, enquanto o Benevento caiu para a 12ª posição, com seis.