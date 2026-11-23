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Recordista de jogos pela seleção, Matthäus relata o que sabe sobre o conflito entre Musiala e o Bayern de Munique.

Lothar Matthäus entrou no debate controverso sobre Jamal Musiala e apoiou o astro na disputa com o Bayern de Munique. Campeão mundial em 1990, ele rejeitou categoricamente as suspeitas de que Musiala e seus representantes já soubessem dos problemas de saúde antes da renovação do contrato e, com isso, pudessem ter enganado o Bayern. "O lado de Musiala soube qual doença ele tem sete meses depois da assinatura do contrato. No momento da assinatura, tudo deve ter sido feito corretamente", disse Matthäus no programa Sky90.

Com isso, o recordista de jogos pela seleção adota a mesma posição de Jan-Christian Dreesen, presidente da diretoria do Bayern, e Herbert Hainer, presidente do clube, que já haviam se manifestado nesse sentido durante a assembleia geral anual.

"Podem ter certeza de que não foi esse o caso", afirmou Dreesen, referindo-se à possibilidade de que já se soubesse da doença antes. Ele também rejeitou a ideia de que, em retrospecto, se sinta enganado por Musiala ou seus representantes. "Não, de forma alguma", esclareceu. Hainer também ressaltou que o Bayern não tem nenhum indício de que os problemas de saúde já fossem conhecidos antes da renovação do contrato. Assim, o jogador, hoje com 23 anos, aparentemente não apresentava sintomas até então e tampouco sabia da própria doença.

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Isso torna ainda mais pertinente a pergunta sobre como interpretar as declarações extremamente duras dos dirigentes do Bayern, sobretudo as falas recentes de Karl-Heinz Rummenigge sobre o contrato de Musiala . O ex-presidente da diretoria manifestou dúvidas sobre a possibilidade de o jogador de ataque voltar algum dia ao nível de desempenho anterior, diante de sua disfunção neurológica. "Sabe-se que ele tem um problema de saúde. E sabe-se que ele tem um contrato que envolve valores bastante elevados", afirmou Rummenigge.

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Por isso, ele considera "sério e completamente normal" que o clube pense em como lidar com a situação. Dreesen e o presidente de honra Uli Hoeneß já haviam se manifestado de forma semelhante. Ambos também sinalizaram que, se os temores se confirmarem, será necessário discutir o contrato milionário de Musiala.

E é justamente aí que parece estar o principal ponto de discórdia: segundo o Süddeutsche Zeitung, os representantes de Musiala e o Bayern teriam chegado a um acordo verbal já no verão europeu para ajustar os termos do contrato caso o jogador de ataque não consiga voltar ao nível de desempenho anterior.

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Musiala renovou seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030. O novo acordo lhe garantiria um salário anual de 25 milhões de euros. Devido aos longos períodos de afastamento e aos problemas de saúde persistentes, até agora ele pouco conseguiu corresponder em campo a esse valor.

No verão europeu de 2025, Musiala sofreu uma fratura da fíbula, seguida de outros problemas de saúde. Depois de sofrer um colapso em dois amistosos no verão europeu de 2026, ele finalmente tornou pública sua disfunção neurológica. Segundo o diretor esportivo Max Eberl, o Bayern já sabia dos problemas desde a temporada 2025/26, cerca de cinco meses após a renovação do contrato.

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Diante disso, Matthäus criticou sobretudo o momento escolhido para a discussão pública sobre o contrato e a saúde de Musiala. "Assim como estamos discutindo aqui, é claro que o assunto também é discutido não só publicamente, mas internamente no Bayern. Acredito que muitos jogadores estejam do lado de Musiala e não consigam entender por que colocam esse peso sobre ele neste momento. Ele deveria receber todo o apoio. Mais tarde, em um momento melhor, talvez seja possível sentar para conversar. Mas agora tudo está recaindo sobre os ombros de Musiala", disse o comentarista da Sky.

Por causa dos problemas físicos, Musiala disputou apenas cinco partidas pelo Bayern nesta temporada. Nelas, marcou um gol e deu uma assistência. Mais recentemente, ficou em campo por 20 minutos na partida contra o 1. FC Köln.