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O Real Madrid mostrou duas faces completamente diferentes no duelo contra o PSV, no Santiago Bernabéu, na noite de terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. A partida terminou com vitória merengue por 5 a 1, depois que o time transformou a desvantagem do primeiro tempo em um triunfo amplo graças às intervenções do técnico José Mourinho a partir do banco de reservas.

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O Real Madrid sofreu com claros problemas defensivos no primeiro tempo. Sua meta ficou exposta diante dos ataques sucessivos do time holandês, que conseguiu abrir o placar em cobrança de pênalti e desperdiçou mais de uma chance que poderia ter ampliado a vantagem. Mas o cenário mudou completamente após o intervalo: o time merengue voltou com outra cara, aproveitando três substituições precoces feitas por Mourinho, e a partida se transformou em um show ofensivo que terminou com uma goleada retumbante por cinco gols.

A vitória não significou apenas mais três pontos para o Real Madrid. Ela trouxe sinais importantes sobre a identidade de time que Mourinho busca, já que a partida provou que corrigir as falhas defensivas era a verdadeira chave para liberar o potencial ofensivo merengue, algo que logo se refletiu no placar.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 15 pontos em cinco vitórias consecutivas e assumiu a liderança da fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento , de forma provisória, à espera do confronto entre Paris Saint-Germain e Roma amanhã, que pode mexer no topo da tabela.

Tudo começa pela defesa

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Mourinho optou pela dupla Antonio Rüdiger e Éder Militão no miolo de zaga desde o início, embora o brasileiro ainda esteja recuperando a forma após uma longa ausência por lesão, enquanto Rüdiger não vinha sendo utilizado com regularidade na equipe nesta temporada. Ao mesmo tempo, o técnico preferiu poupar a dupla titular formada por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté.

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A escolha, porém, não deu certo no primeiro tempo. O Real Madrid carecia de solidez defensiva, e surgiram espaços entre as linhas e no meio da defesa, o que o PSV soube explorar bem, criando vários ataques perigosos contra a meta de Thibaut Courtois.

O sofrimento merengue não se limitou ao gol sofrido no pênalti cobrado por Ivan Perišić. O PSV desperdiçou outras oportunidades que quase ampliaram o placar, e o Real Madrid foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, em meio a questionamentos sobre as escolhas defensivas de Mourinho e a capacidade do time de reagir.

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O mérito do treinador português, no entanto, foi não esperar muito para corrigir os erros. Ele decidiu fazer três substituições de uma só vez no início do segundo tempo: tirou Rüdiger e Militão, colocando Huijsen e Konaté em seus lugares, e lançou Jude Bellingham no lugar de Aurélien Tchouaméni, remodelando o time de maneira completamente diferente.

As três mudanças foram o verdadeiro ponto de virada da partida. O Real Madrid recuperou o equilíbrio defensivo e passou a conter melhor as investidas do PSV, que praticamente desapareceu no ataque durante o segundo tempo, com grande dificuldade para superar a pressão imposta pelos donos da casa.

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Do outro lado, a avalanche ofensiva do Real Madrid ganhou força, e o time marcou três gols seguidos em apenas 14 minutos, praticamente decidindo o confronto e acabando com as esperanças de reação dos holandeses. Nos minutos finais, ainda vieram o quarto e o quinto gols, uma confirmação clara do acerto das intervenções de Mourinho para corrigir os erros do primeiro tempo.

Aposta certeira de Mourinho e Bellingham como peça-chave

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As mudanças de Mourinho não se limitaram a resolver os problemas defensivos. Elas também envolveram um claro risco tático no meio-campo, já que ele decidiu tirar o volante Tchouaméni e deixar Bernardo Silva sozinho na função de meio-campista defensivo, dando a Arda Güler e Jude Bellingham mais liberdade para se movimentar e avançar rumo às zonas de ataque.

Havia receio em deixar Bernardo Silva sozinho no meio-campo, especialmente diante de um time capaz de puxar contra-ataques rápidos como o PSV. Mas a pressão alta do Real Madrid funcionou perfeitamente, e os jogadores conseguiram impedir que os holandeses construíssem ataques perigosos ou explorassem os espaços às costas dos meio-campistas.

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O Real Madrid se beneficiou da movimentação de Güler e Bellingham entre as linhas, e a dupla brilhou. O turco deu duas assistências, aproveitando sua qualidade no passe e na movimentação em espaços curtos, enquanto Bellingham marcou um belo gol. Sua importância, porém, não se resumiu à contribuição ofensiva: ele fez um grande trabalho no meio-campo, ajudando na pressão, na recuperação de bola e na ligação entre os setores.

Bellingham provou mais uma vez que é peça-chave no time do Real Madrid, não apenas por sua capacidade ofensiva e pela facilidade em chegar à área, mas também pelo trabalho coletivo e pela capacidade de influenciar o ritmo do jogo, aspectos de que Mourinho precisa para construir sua equipe na próxima fase.

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Depois de abrir 3 a 1, Mourinho fez um novo ajuste, tirando Arda Güler e colocando Eduardo Camavinga, com o objetivo de reequilibrar o meio-campo e dar mais apoio a Bernardo Silva nas tarefas defensivas. Assim, o treinador português mostrou que não se apegou ao risco durante toda a partida, mas soube aproveitar seu sucesso no momento certo antes de voltar a proteger o setor de criação e manter o controle.

O astro marroquino Brahim Díaz também entrou, no lugar de Diomande, e deixou sua marca ao dar a assistência para o quarto gol, com um passe mágico para Kylian Mbappé, que empurrou a bola para as redes com facilidade.

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Vinicius finalmente quebra o jejum

Vinicius Júnior foi um dos maiores beneficiados pela grande mudança no desempenho do Real Madrid no segundo tempo. Mourinho decidiu escalá-lo como titular e mantê-lo em campo durante os 90 minutos, apesar da queda de rendimento nos últimos tempos, na tentativa de explorar os espaços que surgiam na defesa do PSV e dar a ele a chance de recuperar a confiança.

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O astro brasileiro entrou em campo em busca de reencontrar o faro de gol, já que havia marcado apenas uma vez desde o início da temporada. Além disso, a suspensão de quatro jogos em LaLiga colocou sua vaga de titular em risco, sobretudo diante do ótimo momento de Yan Diomande, que vinha apresentando atuações de destaque e teve a oportunidade de mostrar seu potencial.

Mourinho, porém, lidou com a situação de outra forma e decidiu aproveitar os dois juntos, em vez de sacrificar um deles. Com isso, deu a Vinicius a chance de jogar com mais liberdade no ataque, explorando a velocidade e a qualidade individual do brasileiro, ao lado da intensidade e da vitalidade que Diomande oferece nas movimentações ofensivas.

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Vinicius tentou aproveitar as chances que teve durante a partida: acertou uma bola na trave e outra no travessão, além de desperdiçar algumas finalizações perto do gol. Mas não parou de tentar, principalmente depois que o Real Madrid passou a dominar as ações no segundo tempo e os espaços para os atacantes aumentaram com o recuo do PSV.

A recompensa veio nos minutos finais, quando Vinicius aproveitou um ótimo passe de Jude Bellingham para marcar o quinto gol do Real Madrid. Ele fechou a partida com um gol muito esperado, que quebrou seu jejum e trouxe certa tranquilidade à sua situação no ataque, depois de viver sob pressão pela queda nos números e pela disputa de posição com Diomande.

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Mérito de Mourinho, que não tirou Vinicius de campo apesar das várias chances perdidas e o manteve até o fim, ciente de que a partida oferecia uma oportunidade perfeita para recuperar a confiança. Foi exatamente o que aconteceu, com um gol que pode representar um novo ponto de partida para o astro brasileiro, que precisa reencontrar seu nível habitual se quiser manter a vaga de titular no Real Madrid.