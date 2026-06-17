Tuchel toma a decisão difícil... Surpresas na escalação prevista da Inglaterra contra a Croácia

A seleção da Inglaterra se prepara para iniciar sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira à noite, enfrentando a Croácia no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo 12 do torneio.

O alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, pretende causar algumas surpresas na escalação dos Três Leões para a primeira partida da Copa do Mundo.

O jornal “Metro”, citando reportagens da imprensa inglesa, confirmou que Tuchel prioriza a força física na zaga central; por isso, contará com a dupla John Stones e Ezri Konsa, deixando Mark Guihi de fora, apesar de ele ter apresentado um desempenho excelente na última temporada, tanto pelo Crystal Palace quanto pelo Manchester City.

A rede “BBC” indicou que Stones será titular, apesar de não ter tido participação regular no Manchester City, já que não completou nenhuma partida na Premier League desde agosto passado, ao contrário de Joye, que se tornou um pilar fundamental dos Citizens.

No ataque, espera-se que Anthony Gordon tenha a chance de ser titular no lugar de Marcus Rashford na lateral esquerda do campo.

Todos os jogadores das laterais participaram das partidas contra a Nova Zelândia e a Costa Rica nos dois amistosos disputados na Flórida, mas o entusiasmo de Gordon e sua disciplina no posicionamento permitiram que ele conquistasse a vaga de titular, segundo o jornal “Daily Mail”.

Espera-se que Rashford tenha algum papel como reserva, já que seus momentos individuais de brilhantismo, necessários para decidir as partidas, são fundamentais para o técnico da Inglaterra.

Já na lateral direita, Bukayo Saka é uma grande dúvida antes do início da partida, já que o craque do Arsenal sofreu uma lesão que o afastou de vários jogos dos Gunners na última temporada.

O craque do Arsenal não conseguiu treinar por vários dias consecutivos e, embora tenha minimizado a gravidade do problema em declarações à imprensa nesta semana, Tuchel pode preferir seu companheiro de equipe Noni Madueke na lateral direita.

Quanto ao dilema do meia-atacante, Tuchel resolveu a difícil decisão escalando Jude Bellingham, enquanto Morgan Rogers ficará no banco de reservas.

Espera-se que Reece James e Nico O’Reilly comecem como laterais; já Declan Rice e Elliot Anderson continuarão formando a dupla no meio-campo, com Harry Kane liderando o ataque e Jordan Pickford defendendo o gol.

A escalação prevista da Inglaterra é a seguinte:

Goleiro: Pickford.

Defesa: James, Konsa, Stones, O’Reilly.

Meio-campo: Rice, Anderson, Bellingham.

Ataque: Gordon, Madueke, Kane.