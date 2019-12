Tuchel sobre Neymar: "Ele é um jogador muito importante para o PSG"

Técnico voltou a rasgar elogios ao brasileiro após a goleada sobre o Galatasaray na Liga dos Campeões

À véspera de encarar o , o técnico Thomas Tuchel voltou a elogiar Neymar e destacou a importância do brasileiro, que brilhou durante a goleada sobre o Galatasaray na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Estou muito feliz. Ele pode mostrar que é um jogador muito importante para nós. É um jogador com um coração grande. No último jogo, ele entrou confiante e jogou com muita intensidade. Estou convencido de que ele quer continuar assim. É bom para todos, para nossos torcedores e para o clube também", apontou.

Questionado ainda sobre a ausência de Mbappé no duelo contra o Saint-Étienne, neste domingo (15), às 17h (de Brasília), o treinador destacou que precisa do craque francês em boa forma para os próximos compromissos.

"No último jogo, ele usou muito a sua velocidade. É muito bom. E também é necessário que tenhamos ele em boa forma, como Ney. Eles perderam muitas partidas e é preciso um pouco de tempo. Ele sempre quer jogar, ele sempre quer marcar", concluiu.

O é o líder da , com 39 pontos.