O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, admitiu estar arrependido por não ter entrado em contato com os jogadores do Manchester City presentes no elenco da seleção inglesa antes do início da partida contra a República Tcheca, apenas horas depois de a Premier League confirmar a emissão de um veredicto de condenação contra o clube por graves violações financeiras.

A seleção da Inglaterra voltou com uma vitória preciosa do território tcheco (2 a 0), na noite de ontem, terça-feira, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa, após sua derrota na primeira rodada contra a Espanha (3 a 2).

Apesar dessas notícias sísmicas, que provavelmente abalaram os jogadores do Man City na convocação da seleção da Inglaterra — Elliot Anderson, Marc Guéhi e Nico O'Reilly, que viajou com a equipe —, Tuchel revelou, após o apito final, que as acusações, que ultrapassaram 115, não estavam em sua mente.

Tuchel disse à rádio "BBC 5 Live", em resposta a uma pergunta sobre se havia conversado com Guéhi, Anderson e O'Reilly: "Sinto peso na consciência agora. Na verdade, não fiz isso, porque me concentro apenas em tudo o que temos de lidar aqui e na preparação da equipe".

Os torcedores se perguntaram o que chamou a atenção de Guéhi e O'Reilly em particular, depois de terem sido fotografados no estádio Fortuna enquanto ouviam uma gravação de áudio em um de seus telefones celulares.

Apesar de não ter sido confirmado o que os jogadores estavam ouvindo — se é que estavam ouvindo algo —, o diretor-executivo do clube, Ferran Soriano, divulgou um vídeo que foi compartilhado com os 1.000 funcionários da organização, no qual afirmava a inocência do clube em meio a uma "teoria da conspiração" na Premier League.

Após o apito final em Praga, Tuchel também indicou, segundo relatou o jornal "Daily Mail", que Jude Bellingham pode suceder Harry Kane como próximo capitão da seleção da Inglaterra.

Bellingham assumiu a braçadeira de capitão quando substituiu o capitão Kane a 20 minutos do fim da partida.

Ao ser perguntado depois se aquilo era um vislumbre do futuro, o técnico da Inglaterra disse: "Se você é o capitão da equipe no fim dessas partidas, com certeza pode se tornar o capitão permanente".

E acrescentou: "É uma recompensa. É algo bom. Acho que ele gosta de estar conosco no momento. É o que eu sinto".

E continuou: "Conversamos um pouco hoje sobre o papel dele, e dissemos que talvez 30 minutos fossem suficientes, porque ele não jogou durante esse curto período de partidas nesta temporada. Ele já fez isso antes, mas não nesta temporada, então não queríamos ser os primeiros a tentar isso".

E prosseguiu: "Mas mesmo nesse curto período de tempo, dá para ver que ele está confiante e feliz, inclusive em ajudar a partir do banco de reservas".

Tuchel também revelou que Bellingham relatou uma lesão leve no fim da partida, sabendo que a seleção inglesa jogará na Croácia no sábado e depois receberá a República Tcheca na próxima terça-feira.

Tuchel concluiu suas declarações: "Esperamos que não seja algo grave e que ele esteja disponível para a escolha".



