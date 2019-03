Tuchel revela dificuldade para treinar Mbappé e o compara a Ronaldo Fenômeno

Treinador do PSG revela que atacante é "faminto e tem personalidade grande"

Com as lesões de Neymar e Cavani, coube a Kylian Mbappé assumir ainda mais o posto de protagonista na equipe. No entanto, o jovem atacante francês dá trabalho nos treinamentos devido a sua personalidade.

Em entrevista ao BT Sport, Thomas Tuchel revelou que Mbappé o desafia como treinador.

"Ele é faminto e tem uma personalidade muito, muito grande. Não é fácil. Essa grande personalidade está me desafiando como técnico. Ao mesmo tempo, ele é um cara muito legal. É importante que ele me desafie, e a todos a seu redor, porque ele tem a ambição de ser um dos grandes jogadores da história", disse.

(Foto: Getty Images)

Tuchel foi questionado a quem poderia comparar o jovem atacante e enfatizou: Ronaldo Fenômeno.

"Para mim ele é um artilheiro. Não é um Messi. Ele pode ser o melhor atacante do mundo e está no caminho para isso. Ronaldo é um bom exemplo. Nunca pensei nessa comparação, mas é uma boa. Eu concordo", concluiu.

O PSG enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira (6), no Parque dos Príncipes, em partida de volta válida pelas oitavas de final da Champions League. Os parisienses venceram o primeiro jogo por 2 a 0 e precisam de um empate para avançar.