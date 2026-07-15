Tuchel responde a Bellingham: Não é preciso ser um cavalo para se tornar um cavaleiro habilidoso!

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, respondeu ao seu jogador Jude Bellingham após a polêmica entre os dois na mídia, logo após a vitória sobre a Noruega (2 a 1) nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Inglaterra se prepara para enfrentar a Argentina, nesta quarta-feira à noite, no estádio de Atlanta, nas semifinais, sabendo que o vencedor enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo no próximo domingo.

Tuchel havia criticado o desempenho técnico dos jogadores da seleção inglesa após a partida contra a Noruega, que se estendeu por duas prorrogações, mas elogiou a mentalidade deles em encontrar uma maneira de vencer.

Bellingham, que marcou os dois gols, foi questionado posteriormente sobre as críticas e disse: “Talvez isso signifique que ele não sabe como se joga nessas circunstâncias contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, António Nusa e Alexander Sørloth”.

Por sua vez, Tuchel não vê nenhum problema na resposta do jogador de 23 anos e acredita que seu jogador tenha visto apenas o lado “negativo” de sua análise.

Mas depois que as declarações de Bellingham foram interpretadas por alguns como uma alusão à trajetória do técnico alemão em divisões inferiores, Tuchel disse na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Argentina: “Minha carreira foi mediana, na melhor das hipóteses. Mas não acho que seja preciso ter sido jogador para se tornar técnico; há um ditado engraçado: ‘Não é preciso ser um cavalo para se tornar um bom cavaleiro!’”.

E acrescentou, segundo o jornal inglês “Daily Mail”: “Acho que nossos comentários partem do mesmo ponto de vista: a competitividade e a busca pela excelência nas competições. Ele apenas enfrentou o lado negativo. Eu o descrevi como um jogador de nível mundial e disse que ele teve mais uma vez um desempenho de nível mundial, com o qual decidiu o jogo. E afirmei que sua mentalidade é excelente”.

O técnico alemão acrescentou: “Perguntaram a ele: ‘O que você acha? O técnico disse que você foi descuidado?’ Talvez eu tivesse reagido da mesma forma se jogasse 120 minutos, marcasse dois gols e desse o meu melhor. É uma reação muito natural para um jogador com a mentalidade dele”.

E continuou: “Então, tudo bem. Falei com toda a equipe no vestiário depois disso, e a mensagem foi a mesma. Expliquei a situação novamente na noite de segunda-feira, pedindo que seguíssemos em frente. Em seguida, durante a conversa, definimos imediatamente um novo rumo, para a semifinal contra a Argentina”.

Tuchel está ciente de que Lionel Messi e seus companheiros da seleção argentina terão uma motivação que vai além do futebol contra a Inglaterra, devido à tensão histórica entre os dois países.

Tuchel disse: “Eles são motivados pela história, e isso significa muito para eles. Portanto, é isso que esperamos e é com isso que vamos lidar”.

Ele observou: “Treinei alguns desses jogadores e consigo perceber isso. Dá para ver que eles têm esse espírito de luta. Dá para sentir isso quando estão perdendo por um gol e quando os jogos estão acirrados. É uma equipe forte. É praticamente a mesma equipe de quatro anos atrás.”

E acrescentou: “Dá para ver a coesão e a dedicação que eles demonstram. Não perdem a calma quando estão perdendo no placar. Acreditam no seu estilo. E o estilo deles é muito apaixonado. Era assim no Catar, e continua sendo assim agora”.

E continuou: “Mas nós também somos apaixonados, temos determinação e a mentalidade necessária para enfrentar os desafios. Estamos prontos para isso. Chegou a hora de partir. Sinto outra mudança no clima no campo de treinamento: ‘Meu Deus, estamos chegando lá’”.

Para chegar à final, a Inglaterra terá que neutralizar Messi, autor de oito gols. Tuchel reconhece que isso não será fácil, mas está otimista com o desempenho de sua equipe contra Erling Haaland no fim de semana.

Tuchel disse: “É incrível como Messi consegue esse feito todas as vezes, e de tantas maneiras diferentes. Ele encontra os espaços, identifica os momentos decisivos e, mais importante ainda, toda a equipe acredita nessa ideia e o apoia. Eles estão totalmente preparados”.

E explicou: “Quando ele entra em ação, faz a diferença. Será que podemos nos preparar para isso, encontrar a solução ideal e nos concentrar excessivamente nele? Não, mas precisamos ter coragem para lidar com ele, cortar o apoio e monitorar todos os seus movimentos quando ele estiver com a bola. Sabemos perfeitamente que não podemos pará-lo o tempo todo. Ele é um jogador totalmente diferente de Erling Haaland, mas jogamos muito bem da maneira como deveríamos jogar contra o Erling, então vamos encontrar uma maneira agora.”