Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, afirmou que a derrota de sua equipe na semifinal da Copa do Mundo para a Argentina representa uma “cicatriz” que se torna cada vez mais dolorosa a cada dia que passa.

Tuchel passou por 48 horas de críticas severas desde a derrota por 2 a 1 na noite de quarta-feira, devido às suas decisões táticas.

A seleção da Inglaterra agora se prepara para disputar a partida pelo terceiro lugar contra a França no sábado, um confronto que, segundo Tuchel, “ninguém quer” disputar. O técnico, visivelmente desanimado, revelou, durante a coletiva de imprensa realizada em Miami na noite de sexta-feira, a magnitude da dor que sentiu em decorrência do que aconteceu na noite de quarta-feira.

Tuchel disse: “Temos que conviver com isso, essa é a nossa dor, a minha dor pessoal e a dor dos jogadores, estamos sentindo a maior dor de todas, e essa é a cicatriz que carregamos agora; é uma derrota extremamente dolorosa, e temos que conviver com essa derrota antes de tudo — não os críticos, nem os especialistas, nem nossos familiares, que também sofrem conosco e só querem o melhor para nós, mas nós mesmos, acima de tudo”.

A seleção da Inglaterra estava vencendo por 1 a 0 em Atlanta apenas cinco minutos antes do fim da partida, mas sofreu dois gols no final que impediram a equipe de se classificar, levando a seleção da Argentina à final da Copa do Mundo no domingo em seu lugar. Desde então, Tuchel vem enfrentando críticas devido ao desempenho fraco da Inglaterra no segundo tempo, às suas substituições defensivas e à mudança para um esquema com cinco zagueiros.

Tuchel acrescentou: “Depois de um certo choque no início, a situação está se tornando cada vez mais dolorosa a cada dia que passa. Isso será uma cicatriz para nós e, infelizmente, não é a primeira e, provavelmente, não será a última”.

Quando questionado se esse seria o momento mais doloroso de sua carreira no futebol, Tuchel não deu uma resposta categórica, dizendo: “Tenho muitos momentos dolorosos, e este não será o último. É tudo o que amamos e odiamos no futebol; esses tipos de momentos são extremamente dolorosos, e essa dor vai durar muito tempo”.

Atualmente, Tuchel enfrenta uma reação violenta e generalizada do público em seu país, por parte dos torcedores que se sentem frustrados pelo fato de este torneio ter terminado da mesma forma que muitos outros, e logo após a partida, pareceu que Tuchel atribuiu o desempenho no segundo tempo a fatores do “ADN” dos jogadores da Inglaterra, devido à dificuldade que tiveram em manter a posse de bola sob pressão.

Tuchel também respondeu às críticas de Donald Trump às suas táticas, depois que o presidente dos Estados Unidos afirmou, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, que a utilização de Kane como jogador “defensivo” foi um “erro”. Quando questionado pela primeira vez sobre essas declarações, Tuchel respondeu com indignação: “Vocês estão usando Donald Trump como testemunha a seu favor neste caso?”.

Quando questionado novamente sobre a recuo de Kane para uma posição mais recuada na quarta-feira, Tuchel esclareceu que isso foi resultado da posição da equipe como um todo e não de instruções específicas para Kane.

Tuchel deixou claro que não participaria do que chamou de “jogo” de troca de acusações, mas afirmou que a responsabilidade recai sobre ele, em última instância, na qualidade de técnico, acrescentando: “Se for mais fácil culpar alguém, eu assumo a culpa. Se esse foi o acordo que vocês esperavam quando assumi o cargo, eu entendo isso, e vocês têm todo o direito de fazer isso, mas não vou participar desse tipo de jogo, porque, para mim, não há ninguém a quem culpar.”

Embora Tuchel tenha assumido a responsabilidade, ele também se recusou a admitir que qualquer uma de suas decisões tenha sido errada. Ele foi criticado especialmente por ter substituído Anthony Gordon por Ezri Konsa durante o segundo intervalo para hidratação na quarta-feira, mas afirmou que não se arrepende de nenhuma dessas decisões.

A esse respeito, Tuchel declarou: “Não me arrependo das minhas decisões. Senti que precisávamos fazer algo diferente pela equipe. Tomei uma decisão com base no meu instinto, na minha intuição, na minha experiência e na minha confiança na nossa capacidade competitiva. Tomei essa decisão para ajudar a equipe e alcançar o resultado, e ninguém sabe qual teria sido o resultado de qualquer outra substituição ou mudança.”

Tuchel acrescentou: “É isso que se faz quando se defende como um bloco único: defende-se como um bloco. E, se recuarmos para uma formação defensiva profunda, todos defendem.”

A seleção da Inglaterra agora terá que enfrentar a França amanhã na disputa pelo terceiro lugar, e é provável que Tuchel faça alterações antes de todos voltarem para casa de avião. Ele admitiu: “Ninguém quer estar nessa partida amanhã. Todas essas quatro seleções que se classificaram para as semifinais queriam estar em Nova York, mas é uma partida oficial da Copa do Mundo e uma oportunidade de alcançar o melhor resultado da Inglaterra em 60 anos.”