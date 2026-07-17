Tuchel reconhece o problema e a Inglaterra paga o preço... Por que o sonho dos Três Leões desmoronou?

Mais uma vez, a Inglaterra se viu às portas da glória e, mais uma vez, deixou o torneio carregando uma nova decepção, que se soma a um longo histórico de oportunidades perdidas. Embora os “Três Leões” tenham demonstrado personalidade forte, espírito de luta e capacidade de se recuperar nos momentos mais difíceis, o confronto contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 revelou um problema mais profundo do que a simples derrota em uma partida; um problema relacionado à capacidade da seleção de impor sua personalidade diante de grandes adversários, quando os pequenos detalhes se tornam a diferença entre o campeão e o perdedor.

Talvez as declarações francas do técnico Thomas Tuchel tenham aberto as portas para um amplo debate sobre o verdadeiro nível da seleção inglesa e se o espírito de luta, por si só, é suficiente para conquistar títulos, ou se a equipe carece da qualidade técnica e da abrangência que caracterizam as grandes potências do futebol mundial.

Thomas Tuchel afirmou que a mentalidade da seleção inglesa pode ser mobilizada e vendida, mas o que não se pode comercializar é a capacidade de manter a estabilidade e apresentar um desempenho confiável em partidas importantes, quando a pressão atinge seu auge.

As declarações do técnico alemão foram feitas durante uma entrevista franca após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, partida na qual ele criticou duramente o desempenho de sua equipe, apesar da classificação, afirmando que o resultado não reflete a realidade do que os jogadores apresentaram.

Posteriormente, em declarações à emissora britânica “BBC”, ele acrescentou que “o domínio do jogo e a posse de bola talvez não façam parte do nosso DNA”.

No entanto, o colapso no final da partida contra a Argentina nas semifinais, que impediu a Inglaterra de chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde o título histórico conquistado no Estádio de Wembley em 1966, trouxe de volta à tona as mesmas dúvidas que acompanham a seleção há décadas.

Essa decepção vem somar-se a uma série de fracassos dolorosos, que incluem as duas derrotas nas finais do Campeonato Europeu e a derrota para a Croácia na semifinal da Copa do Mundo de 2018, reforçando a impressão de que a Inglaterra continua sendo aquela seleção que chega muito perto da glória, mas não consegue alcançá-la.

Não há dúvida de que o espírito de luta, o empenho e a capacidade de criar momentos decisivos são elementos que merecem elogios, mas, por si só, não bastam para conquistar títulos — o que a experiência inglesa comprovou mais uma vez.

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Será que a Inglaterra carece de qualidade geral?

A trajetória da Inglaterra na Copa do Mundo baseou-se, em grande parte, no desempenho excepcional de seu capitão, Harry Kane, e de sua estrela, Jude Bellingham. Dos 14 gols marcados pela seleção inglesa no torneio, a dupla foi responsável por 12, com seis gols para cada jogador, enquanto Marcus Rashford e Anthony Gordon marcaram os outros dois.

Por outro lado, Tuchel sofreu com a ausência total da dupla do Arsenal, Declan Rice e Bukayo Saka, devido a doenças e lesões, o que afetou o esquema tático no qual ele confiava muito.

John Stones continua apresentando um desempenho notável, apesar de já ter completado 32 anos; no entanto, o restante dos jogadores da seleção se destaca mais pela solidez e disciplina do que pela capacidade de fazer a diferença.

Ao contrário da Espanha, campeã europeia e vice-campeã mundial, da França, que conta com muitos talentos ofensivos, ou da Argentina, que possui uma personalidade excepcional liderada por Lionel Messi, não parece que a Inglaterra tenha a mesma qualidade de ponta em todas as suas linhas.

Por esse motivo, a seleção inglesa dependia, em muitos de seus jogos, mais de jogadas individuais do que de um desempenho coletivo dominante. Quando esteve perdendo para a República Democrática do Congo nas oitavas de final, Harry Kane foi o salvador com dois gols no final da partida; e quando se viu em desvantagem diante da Noruega nas quartas de final, Bellingham assumiu a liderança da recuperação com dois gols decisivos.

E talvez tenha sido justamente nesses momentos que Tuchel revelou sua verdadeira convicção; ele elogiou o caráter de seus jogadores, mas não escondeu sua crítica clara à qualidade técnica apresentada pela equipe.

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Vitórias importantes... mas que não foram convincentes

A seleção inglesa merece elogios após sua grande vitória sobre o México no Estádio Azteca, em meio a uma atmosfera excepcional criada pela torcida, mas a pergunta permanece: o desempenho foi realmente convincente?

A resposta parece difícil. Com exceção de trinta minutos marcantes no segundo tempo da partida de estreia contra a Croácia, que terminou com a vitória por 4 a 2, a seleção inglesa não apresentou um desempenho consistente à altura da ambição de disputar o título.

Na verdade, esteve a apenas um quarto de hora de uma eliminação humilhante diante da República Democrática do Congo, antes que Kane interviesse e salvasse a situação.

E, apesar de Rice e Elliot Anderson terem grande experiência no meio-campo, a equipe sofreu visivelmente sempre que enfrentou um adversário que dominava a posse de bola e impunha seu ritmo.

O próprio Tuchel afirmou que a posse de bola é um elemento decisivo no futebol moderno, mas reconheceu que essa característica não faz parte da essência da seleção inglesa.

Ele disse: “Talvez não esteja em nosso DNA, como é o caso dos espanhóis, argentinos ou brasileiros, essa capacidade de manter a posse de bola e controlar o andamento da partida, e isso também é um grande problema”.

E acrescentou: “Continuo acreditando que nossos jogadores têm qualidade suficiente; vejo isso diariamente nos treinos e em todos os estágios”.

Apesar disso, a seleção continuou incapaz de impor sua personalidade diante das grandes seleções, o que trouxe à memória a clara superioridade da Croácia sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2018.

Pode parecer um pouco severo descrever a Inglaterra como uma seleção que só brilha contra adversários de menor nível, mas seus resultados em confrontos importantes continuam levantando muitos questionamentos.

Talvez a estatística mais contundente seja o fato de que a posse de bola da Inglaterra foi de apenas 12% desde que Anthony Gordon marcou o gol da vantagem contra a Argentina, aos 55 minutos, até o gol decisivo de Lautaro Martínez nos acréscimos.

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Será que Tuchel precisa mudar sua filosofia?

Tuchel montou a seleção inglesa seguindo o modelo predominante na Premier League, com uma defesa de quatro, dois volantes, Bellingham na posição de meia-armador e dois alas puros.

Esse estilo pode dar certo na Premier League, mas não parece suficiente quando se trata de competições da Copa do Mundo, onde os detalhes técnicos minuciosos decidem o destino dos torneios.

A seleção inglesa possui força física e comprometimento tático, mas carece, com exceção de Kane e Bellingham, de um número suficiente de jogadores capazes de fazer a diferença em partidas importantes.

É aí que reside a verdadeira preocupação da Federação Inglesa, já que a maioria das soluções testadas nos últimos anos parece incapaz de quebrar esse ciclo vicioso.

Tuchel chegou para ser o oposto completo de Gareth Southgate, que levou a seleção à final da Euro duas vezes e às semifinais da Copa do Mundo, mas foi criticado por seu conservadorismo tático.

As expectativas apontavam para que o técnico alemão conferisse à equipe um estilo ofensivo mais ousado e a levasse, finalmente, ao pódio.

Mas a ironia é que Tuchel, quando sua seleção estava à frente da Argentina na semifinal, optou por recuar e defender o placar — exatamente o mesmo estilo pelo qual Southgate sempre foi criticado.

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Será que as escolhas foram a causa?

Tuchel priorizou o pragmatismo em detrimento do talento em suas escolhas: descartou Trent Alexander-Arnold logo no início; Cole Palmer e Phil Foden ficaram de fora devido à queda de rendimento; e ignorou Morgan Gibbs-White, apesar de sua excelente temporada pelo Nottingham Forest.

Em alguns momentos do torneio, parecia que a seleção precisava urgentemente de um jogador como Adam Warton, capaz de manter a posse de bola e controlar o ritmo do jogo graças à qualidade de seus passes e à variedade de suas jogadas.

Embora o jogador do Crystal Palace ainda esteja no início de sua carreira internacional, tendo disputado apenas quatro partidas pela seleção, ele demonstrou maturidade em grandes ocasiões e contribuiu para a conquista da FA Cup e da Liga Europa de Conferências por sua equipe.

O dilema permanece: poucos talvez prefiram deixar Rice ou Elliott Anderson fora da escalação titular, e Bellingham é considerado um dos melhores jogadores do mundo em sua posição.

Mas a realidade mostra que Tuchel precisa encontrar novas soluções e uma abordagem diferente, pois o sistema atual não conseguiu, mais uma vez, transformar a ambição inglesa em uma conquista histórica.