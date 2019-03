Tuchel quer nova vitória do PSG sobre o United: "Não adianta administrar vantagem"

Técnico aponta perigo que o rival pode oferecer

Apesar do PSG ter uma vantagem considerável para o jogo de volta contra o Manchester United - pode empatar ou perder por um gol de diferença - nesta quarta-feira, o técnico Thomas Tuchel quer que o time ignore o placar anterior (2 a 0).

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (5), o comandante do PSG pediu atenção e foco total para o duelo no Parque dos Príncipes. "Claro que um cenário ideal é fazermos um gol no começo. Mas o que quero do meu time é o famoso 0 a 0. Começar como se nada tivesse acontecido, e nos impor no campo de ataque. Não adianta administrar uma vantagem diante de um time tão perigoso como o Manchester. Precisamos repetir a vitória", afirmou.



(Foto: Getty Images)

"É é necessário esquecer o primeiro resultado. Precisamos de sorte em momentos especiais. O desempenho foi bom e é o momento de repetir: o que fizemos bem, com que estrutura jogamos, que espaços encontramos. Nós não podemos deixar nosso resultado influenciar nossa mentalidade", completou.

Questionado se vê o PSG como candidato ao título da Champions League, o técnico foi cauteloso. "O clube nunca ganhou a Liga dos Campeões, nem mesmo as semifinais, finais, etc. É como o tênis, se você não ganhou uma semifinal várias vezes você não pode ganhar um título. Você tem que ir passo a passo. Em Old Trafford a vitória foi merecida, o Manchester United estava apenas vencendo, então mostramos um bom jogo e tizemos um ótimo desempenho. Agora é hora de repetir isso, mas não podemos falar sobre as finais porque estamos apenas nas oitavas", finalizou.