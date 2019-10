Tuchel quer encaixar Neymar no PSG, mas avisa: "não mudo esquema por causa de um jogador"

Treinador do time francês comentou a respeito da titularidade de Neymar e do retorno do brasileiro ao time junto ao de Cavani

Ausente do há quase um mês, Neymar não tem feito tanta falta ao time conforme imaginado, uma vez que Di Maria e Mauro Icardi vivem boa fase na equipe. O brasileiro que se recupera de uma lesão na coxa aproxima-se do retorno ao gramados, porém, Thomas Tuchel, treinador do elenco, assegurou que não há vaga garantida.

Questionado em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (31) a respeito da volta de Neymar e, posteriormente, uma aglomeração de jogadores ofensivos no elenco, o técnico enfatizou que não mudará o esquema tático para beneficiar qualquer atleta que seja.

“Não mudo esquema por causa de um jogador. Temos que pensar na equipe. É muito bom para nós controlar todos os espaços. Não vou decidir agora, mas para mim, todos podemos jogar com Ney, a qualidade dele é extraordinária. Eu tenho que criar uma estrutura para a equipe, para que os jogadores encontrem espaços onde se sintam confortáveis”, explicou.

Atualmente, Tuchel conta com nomes de peso no setor ofensivo. Sem Cavani e Neymar que recuperam-se de lesões para retornarem ao time, Di Maria e Icardi estão dando conta do recado. Além da dupla “provisória”, Mbappé, titular absoluto, é um dos queridinhos da torcida.

Em situação similar a de Neymar, Cavani deverá disputar espaço no time titular conforme indicou Tuchel: “Cavani não está completamente feliz. Ele sofreu uma lesão, então isso é normal. Mas agora Cavani terá que brigar como todos os outros jogadores para ter seu lugar no time. É uma fase difícil, o time jogou bem sem ele. Será que vai começar em campo contra o ? Talvez.”

Por fim, o técnico comemorou a renovação de contrato com Verratti. O jogador e o PSG renovaram o vínculo até 2024 : “Ele é um jogador importante para nós, um dos melhores do mundo. Verratti é um cara super confiável, com grandes responsabilidades dentro do grupo, pensa no coletivo e sempre quer que todos sejam felizes. Ser treinador do Verratti é realmente a melhor coisa possível”.