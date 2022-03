Tuchel promete até 'dirigir van' diante dos problemas enfrentados pelo Chelsea

O Chelsea segue sofrendo os impactos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tendo perdido seu principal acionista e investidor, o russo Roman Abramovich, o time inglês começa a sentir os efeitos do bloqueio do governo britânico em relação às suas atividades financeiras.

As sanções do governo do Reino Unido a Abramovich impedem que o Chelsea faça movimentações financeiras. Ou seja: não pode contratar, vender ou renovar o contrato de jogadores, vender ingressos ou realizar qualquer transação no país.

Por mais que o governo tenha emitido uma permissão especial para que o clube continue pagando seus funcionários, parte da torcida começou a se preocupar: como é que o Chelsea vai poder viajar para o confronto diante do Lille, pelo jogo de volta da Liga dos Campeões, se não pode, por exemplo, comprar passagens de avião.

Getty Images

Mas a torcida não precisa temer. Pelo menos é o que adianta o treinador do clube, Thomas Tuchel. Segundo o alemão, os Blues irão comparecer ao duelo nem que ele precise ir "dirigindo a van."

"A última informação que recebi é que iremos viajar de avião. Então, devemos ir e volta de avião. Se não acontecer, vamos de trem. Se não, de ônibus. Se não, eu vou dirigindo a van. Pode anotar: farei o que for necessário para chegarmos lá," garantiu o técnico.

"Se você viesse me perguntar há 20, 30 anos atrás: 'o que faria para disputar uma partida de Liga dos Campeões?', eu faria qualquer coisa. É o que eu sinto agora."

Vindo de vitória sobre o Newcastle, o Chelsea visita o Lille nesta quarta-feira (16), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa.