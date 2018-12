Tuchel prevê confronto entre PSG e Manchester United no estilo defesa contra ataque

O treinador alemão acredita que será um choque de filosofias e prestou respeito à tradição do Manchester United na competição

O sorteio das oitavas de final da Champions League aconteceu nessa segunda-feira (17), e reservou vários grandes jogos. Um dos principais deles acontecerá entre PSG e Manchester United. As duas equipes se enfrentam primeiro em Old Trafford e posteriormente no Parc de Princes, em fevereiro de 2019. O técnico do PSG, Thomas Tuchel acredita que será um grande choque de estilos e apostou que sua equipe ficará mais tempo no ataque.

"Será um duelo de estilos entre o United, que baseia seu jogo na defesa, a gente [PSG] que vamos mais ao ataque", comentou Tuchel em coletiva de imprensa após o sorteio.

"Não é questão de estar ou não satisfeito. Qualquer rival seria difícil, mas jogar contra o Manchester United sempre é complicado. Eles têm muita experiência nessa competição que já ganharam muitas vezes", disse o treinador de 45 anos.

(Foto: Getty Images)

Em toda a sua história, os Red Devils venceram a maior competição continental europeia três vezes: em 1967/68, em 1998/99 e 2007/08. Enquanto isso, o PSG não conta com nenhuma "Orelhuda" em sua coleção, embora já esteja competindo por ela há algum tempo.