Tuchel preocupado com a forma de Mbappé: "Não podemos correr riscos demais"

Técnico do PSG é cauteloso em relação à carga de trabalho do atacante

À véspera de encarar o Montpellier pela Ligue 1, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, conversou com a imprensa e se mostrou preocupado com a forma física do jogador, que tem se destacado ainda mais após as lesões de Neymar e Cavani, e não confirmou o jovem para o duelo marcado para esta quarta-feira (20).

"Eu tenho que falar com Mbappé hoje e vamos decidir. Sem tantos jogadores, não há muitas possibilidades de mudar, os caras que estão disponíveis, têm que jogar e, ao mesmo tempo, temos que administrar os minutos e não correr riscos demais", apontou.

"Mas não é possível que os outros fiquem no campo por 90 minutos o tempo todo.", completou.

O PSG é líder da Ligue 1 com 62 pontos, 12 pontos a mais que o Lille, segundo colocado.