Tuchel não polemiza sobre férias de Neymar: "Se apresentou em boas condições"

Técnico destacou que o jogador cumpriu programa de recuperação proposto pelo PSG

Sai ano, entra ano e um assunto sempre é notíciado na mídia esportiva: as férias de Neymar. Desta vez, o brasileiro aproveitou seus dias de pausa no futebol em Barra Grande, na , acompanhando de seus 'parças'.

O jogador, além de ter sido visto em festas, também fez publicações dos seus momentos de lazer junto a familiares e amigos.

E, mais uma vez, a forma como brasileiro passou os dias no foi alvo de perguntas ao técnico do , Thomas Tuchel, que não polemizou sobre o assunto e elogiou a forma do camisa 10.

"Isso não me incomoda. As férias foram feitas para serem aproveitadas. Todos os jogadores tinham um programa de recuperação individualizado", disse.

"Neymar fez seu trabalho com seu preparador físico. Tinha um programa individual e se apresentou em boas condições", completou.

O PSG volta a campo neste domingo (5), quando enfrenta o Linas-Montlhery pela Copa da .