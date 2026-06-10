Tuchel: Não imaginei que as tempestades fossem nos ameaçar... e Ken ficaria bravo comigo se eu fizesse isso

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou que o atraso no amistoso contra a Costa Rica, em Orlando, devido à tempestade com trovoadas, deu à sua equipe uma prévia do que poderá enfrentar durante a Copa do Mundo de 2026.

O início da partida foi adiado por uma hora nesta quarta-feira devido a uma tempestade com trovoadas, sendo que este é o último teste da Seleção Inglesa antes do início da Copa do Mundo, onde disputará o último grupo, que inclui Gana, Croácia e Panamá.

“Isso nos dá uma ideia do que pode acontecer durante a Copa do Mundo”, disse Tuchel em declarações à ITV minutos antes do início da partida. “Já sabíamos disso de antemão, e agora estamos vivendo isso na prática. Não há nenhum problema, e isso não deve servir de desculpa para perder o entusiasmo, a paciência ou a vontade de disputar a partida.”

Ele acrescentou: “Ficamos sabendo disso enquanto ainda estávamos no hotel, e lidar com a situação foi simples. Decidimos apenas adiar a saída do ônibus em meia hora e depois seguir para o estádio”.

O técnico explicou: “Eu sabia que tempestades com trovoadas e relâmpagos poderiam ocorrer em alguns dias, mas não me passou pela cabeça que a partida pudesse estar totalmente ameaçada de cancelamento”.

Sobre o estado do gramado após as chuvas torrenciais, ele disse: “O gramado parece surpreendentemente seco em comparação com a quantidade de chuva que caiu, mas os responsáveis sabem muito bem o que estão fazendo, e parece que as condições são adequadas para a realização da partida”.

Elogios ao desenvolvimento físico

Tuchel também falou sobre a preparação de seus jogadores antes do início da Copa do Mundo, garantindo que a seleção continua progredindo tanto no aspecto físico quanto no técnico.

Ele disse: “Temos um elenco muito forte, além de contarmos com jogadores de destaque no banco. Precisamos desse nível se quisermos dar o próximo passo e superar nossos limites após um bom período de preparação que durou dez dias”.

E continuou: “Trata-se de elevar o nível de intensidade, tanto com a posse de bola quanto sem ela. Vemos um desenvolvimento claro nos treinos, e os indicadores físicos e os resultados dos exames mostram que o processo de adaptação está ocorrendo de forma excelente, com os jogadores ficando cada vez mais preparados e em forma a cada dia que passa”.

E acrescentou: “Agora cabe à equipe demonstrar isso dentro de campo”.

Tuchel testa Bellingham em uma nova formação

Sobre a participação de Jude Bellingham, Tuchel explicou que a partida representa uma oportunidade para testar sua sintonia com vários dos principais pilares da equipe.

Ele disse: “Acho que é a primeira vez que ele joga ao lado de Harry Kane, Declan Rice e Elliot Anderson juntos, então é uma experiência importante para nós e queremos ver os resultados”.

E acrescentou: “Já dissemos várias vezes que Bellingham está em excelente forma, assim como o resto dos jogadores. Temos um elenco forte e um banco de reservas forte também”.

Kane rejeita a ideia de descanso

Quando questionado se havia pensado em poupar o capitão Harry Kane durante a partida, Tuchel respondeu brincando: “Não! Ele ficaria muito bravo comigo se eu sugerisse isso.”

E concluiu suas declarações dizendo: “Ele é muito determinado, e é melhor para ele jogar 60 minutos hoje; depois disso, estará pronto para começar a próxima partida contra a Croácia”.