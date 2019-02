Tuchel leva uma partida de gancho na Champions League por mau comportamento

A Comissão Disciplinar da Uefa decidiu punir Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, por comportamento inadequado durante a partida em Belgrado, contra o Estrela Vermelha.

Segundo o portal Le Parisien, o clube também recebeu duas multas: uma pelo atraso do jogo contra o Estrela Vermelha, resultando em 25 mil euros (cerca de R$ 106,7 mil), e a outra devido ao comportamento da torcida do PSG, que utilizou sinalizadores e quebrou assentos do estádio de Old Trafford na partida da ida das oitavas de final do torneio, contra o Manchester United, em 41 mil euros (cerca de R$ 175 mil).

O treinador francês foi suspenso por uma partida e provavelmente não estará no banco de reservas no confronto de volta contra os Red Devils, no Parque dos Príncipes, marcado para o dia 06 de março.