Tuchel impõe medida rigorosa aos jogadores da Inglaterra após o “desastre de Henderson”

A alegria pela vitória sobre o México se transformou em um pesadelo para a seleção inglesa, depois que um único momento de comemoração custou ao capitão Jordan Henderson a participação no restante da Copa do Mundo de 2026 e levou o técnico Thomas Tuchel a tomar uma decisão severa.

Os “Três Leões” sofreram um duro golpe após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México, quando o experiente meio-campista Henderson (36 anos) tentou pular por cima dos painéis publicitários para compartilhar a alegria com a torcida, mas caiu no chão e sofreu uma lesão grave no pulso.

A cena, que começou como uma comemoração, transformou-se em questão de segundos em uma maca médica a caminho de um hospital na Cidade do México, onde Henderson passará por uma cirurgia que o deixará fora dos gramados até o final do torneio.

Thomas Tuchel disse à BBC: “Jordan simplesmente caiu e machucou o pulso; a lesão parece muito grave para a carreira do jogador”.

Segundo a“BBC”, esse incidente incomum levou Tuchel a tomar uma medida imediata e decisiva: proibir que os jogadores pulem sobre os painéis publicitários durante as comemorações, para evitar a repetição do que a equipe médica descreveu como “uma tragédia que poderia ter sido evitada”.

Henderson passou a noite no hospital acompanhado por um membro da equipe médica, enquanto a delegação da seleção partiu para seu campo de treinamento na cidade de Kansas City sem ele. Assim, a seleção inglesa perde um dos elementos mais experientes do vestiário por causa de um salto comemorativo, em um incidente que fará com que os jogadores pensem duas vezes antes de escalar qualquer painel publicitário no futuro.