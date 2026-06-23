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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel faz duas alterações na escalação da Inglaterra para o jogo contra Gana

Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
Copa do Mundo
T. Tuchel
England
Gana
EUA
Alemanha

O técnico alemão mantém a formação ofensiva dos Três Leões

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, fez duas alterações na escalação dos Três Leões para o confronto contra Gana, nesta terça-feira à noite, válida pela segunda rodada da 12ª fase da Copa do Mundo de 2026.

Tuchel escalou Mark Joye como titular na zaga, no lugar de John Stones, que havia disputado a primeira partida contra a Croácia, que terminou com a vitória dos ingleses por 4 a 2.

Além disso, o técnico alemão optou por uma mudança na lateral esquerda, escalando Jed Spence no lugar de Nico O’Reilly, que havia sido titular contra a Croácia.

Tuchel manteve o restante da escalação inalterado, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Pickford.

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Inglaterra
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Gana
GAN

Defesa: James, Joo-hye, Konsa, Spence.

Meio-campo: Rice, Anderson, Bellingham.

Ataque: Gordon, Madueke, Kane.

Por outro lado, o português Carlos Queiroz, técnico de Gana, anunciou sua escalação para enfrentar a Inglaterra, após a vitória na estreia contra o Panamá (1 a 0).

A escalação completa é a seguinte:

Goleiro: Assari.

Defesa: Sinaya, Adjite, Oboku, Mensah.

Meio-campo: Partey, Sebo, Yerenki.

Ataque: Seminho, Iñaki Williams, Jordan Ayew.

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