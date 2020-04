Tuchel destaca Neymar: "Sempre aparece nos grandes jogos"

Técnico alemão do PSG destacou a capacidade do craque brasileiro em decidir partidas, como aconteceu contra o Borussia Dortmund, pela Champions League

Neymar até pode se envolver em polêmicas por suas ações fora de campo, mas quando está dentro das quatro linhas, sua qualidade e sua capacidade de decidir grandes jogos são indiscutíveis. Essa é a opinião de Thomas Tuchel, técnico de Neymar no .

O treinador elogiou o brasileiro, “sempre confiável quando os grandes jogos acontecem", por sua bela exibição nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

"Ney é sempre peça chave, no ataque e na defesa. Tenho realmente que dizer que ele é sempre confiável quando os grandes jogos acontecem”, destacou o comandante alemão ao site oficial do PSG. “Ele trabalha duro, está sempre lá, é muito inteligente, controla os passes. Vimos que suas capacidades aumentaram após a primeira partida contra o Dortmund”.

Neymar foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros e se tornou a transferência mais cara da história do futebol. Mas para os críticos, o brasileiro não justifica o valor investido por suas recentes lesões nos últimos anos e por todas as polêmicas em que o camisa 10 esteve envolvido.

Ainda por cima, Neymar viu a concorrência com Kylian Mbappé aumentar, à medida que as atuações do jovem melhoravam e seu nome caia cada vez mais nas graças do torcedor francês, principalmente após o título da de 2018 com a .

Como se não bastasse, Neymar segue envolvido em especulações para retornar ao e teria até manifestado seu desejo em retornar à Catalunha. Na última janela de transferências o negócio não deu certo, apesar da insistência do clube culé, mas tudo indica que o Barça virá ainda mais forte no meio ano para enfim acertar o retorno de Neymar e reeditar o tão famoso ataque MSN.

Mas mesmo com todas as lesões e com os problemas fora de campo, o brasileiro marcou 18 gols em 22 partidas nesta temporada, balançando as redes nas duas partidas contra o pela Liga dos Campeões, garantindo a classificação do PSG para as quartas de final.

Para Thomas Tuchel, as lesões foram infelicidades que acontecem com qualquer jogador, e mesmo com os problemas físicos, Neymar sempre se mostrou pronto e preparado para defender o Paris nas partidas mais importantes.

"Infelizmente, ele se machucou e não jogou antes da partida de ida [contra o Dortmund]. Mas entre os dois jogos [das oitavas de final], ele melhorou fisicamente e suas capacidades melhoraram. Ele mostrou a todos que estava lá, assumiu suas responsabilidades. Isso deu a todos a impressão certa: para mim, para o time em campo, é ótimo".

Agora, enquanto o futebol segue parado por conta da pandemia do novo coronavírus, as torcidas do Barcelona e do PSG seguem aguardando pelo desfecho da novela sobre a possível transferência de Neymar. Enquanto isso não acontece, o brasileiro segue na espera do retorno da , para poder dar o título inédito ao Paris.