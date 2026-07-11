Tuchel critica a FIFA: “Não recebemos nenhuma explicação sobre o agravamento da punição imposta a Kwanasa”

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anunciou que a Federação Inglesa de Futebol ainda não recebeu nenhuma explicação sobre o agravamento da punição de suspensão do zagueiro Jarell Quansah para duas partidas na Copa do Mundo de 2026, após sua expulsão na última partida contra o México.

Kwansa foi expulso diretamente após revisão do VAR no início do segundo tempo no Estádio Azteca, em consequência de uma entrada violenta na altura do tornozelo contra o jogador Jesús Gallardo.

Normalmente, expulsões desse tipo resultam em suspensão de uma partida, mas a punição foi agravada para duas partidas depois que a entrada foi considerada “jogo violento e perigoso”.

Tuchel dirigiu críticas severas à equipe de arbitragem após a partida, afirmando que “os árbitros simplesmente não têm qualidade suficiente”.

O agravamento dessa punição ocorre em um momento em que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) enfrenta críticas generalizadas, após ter decidido suspender por um ano a punição de suspensão de um jogo imposta ao atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, por ter sido expulso contra a Bósnia e Herzegovina, o que permitiu que o jogador participasse posteriormente da derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

Especula-se que as declarações contundentes de Tuchel contra a arbitragem possam ter sido o motivo por trás da decisão de prolongar a suspensão de Kwansa, mas o técnico alemão revelou não ter sido informado de nenhum motivo que confirme essa hipótese.

Questionado se suas declarações teriam influenciado a duração da suspensão, Tuchel afirmou: “Não acredito nisso, e também não temos nenhuma explicação”.

A seleção dos Três Leões lutou bravamente em meio à torcida hostil no Estádio Azteca, apesar de jogar com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, conseguindo assim se classificar para as quartas de final.

Tuchel acredita que esse espírito será decisivo para superar a seleção da Noruega, que chega ao próximo confronto com total confiança.

Tuchel acrescentou: “Acho que demos um grande passo em nossa última partida, mas foi apenas um passo”.

O técnico alemão continuou: “Ainda estamos com fome, ainda temos sonhos e temos um grande objetivo pelo qual jogamos; o próximo passo é vencer nas quartas de final”.

E Tuchel concluiu: “Deixamos essa partida para trás e levamos conosco os aspectos positivos e a confiança, mas tudo o que nos importa agora é o que nos espera no futuro”.