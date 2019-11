Tuchel comenta volta de Neymar e 'escapadinha' em Madrid: "não sou o pai dele"

Treinador alemão praticamente garantiu a presença do brasileiro na partida da sexta-feira (22) contra o Lille, pela Ligue 1

O pode ter o tão esperado reforço de Neymar já nesse fim de semana. O time da capital francesa enfrenta o Lille nessa sexta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), no Parc de Princes, pela 14ª rodada da Ligue 1, e terá transmissão exclusiva do DAZN.

O treinador Thomas Tuchel, em entrevista coletiva, falou sobre a condição do camisa 10 e disse que ele vem treinando muito bem nessa última semana, mas destacou que, caso jogue, Neymar não aguentará os 90 minutos.

"Ele está se sentindo bem. Ele treinou bem e estará relacionado para a partida de amanhã. Mas ele não estará apto para atuar os 90 minutos. Ele nos trará qualidade e coisas decisivas. Quando ele está conosco, nós somos super perigosos. É necessário se quisermos continuar vencendo", falou Tuchel.

Tuchel não condenou a ida de Neymar à Madri para acompanhar a Copa Davis, de tênis, mas também não se mostrou totalmente feliz com o fato. Ele foi convidado especial de Piqué e assistiu a vitória de Rafael Nadal sobre Karen Khachanov na terça-feira (19).

"O que eu posso fazer? Eu não sou o pai dele, nem a polícia. Eu sou apenas o treinador dele. Ele treinou bem. Eu gostei de ele ter ido até Madri? Não. Mas ele foi muito profissional durante essas duas semanas. Ele trabalhou mais que os outros, e trabalhou com o grupo e também sozinho", disse o técnico alemão.

Ele também comentou sobre a situação de Thiago Silva. O zagueiro brasileiro e capitão do PSG pode deixar o clube após oito anos. Conforme a Goal já tinha explicado, a diretoria do time francês já estuda a possibilidade de não renovar com o brasuca. Mas Tuchel não esconde a admiração que tem pelo camisa 2.

"Leonardo sabe da minha opinião. Eu sou o técnico e eu espero que ter um papel para o Thiago. Ele é um capitão incrível, um líder que tem uma função importante para nós no vestiário e no campo. Desde o primeiro dia ele joga de maneira excepcional. Ele é um cara extraordinário com um caráter muito confiável. Sim, às vezes é frágil, mas é bom para mim. Eu estou convencido que temos confiança um no outro. Se eu consigo imaginar o PSG sem Thiago? Não agora. Eu não posso e não quero", afirmou Tuchel.