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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, compareceu à entrevista coletiva realizada no estádio Riyad Air Metropolitano, na noite deste sábado, para falar sobre o aguardado confronto diante da Espanha, marcado para amanhã, domingo, pela Liga das Nações da Europa.

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A partida ganha uma importância especial, já que definirá o líder do Grupo 3 da Liga A, depois de as duas seleções garantirem a classificação às quartas de final. A Espanha lidera a tabela com 15 pontos, enquanto a Inglaterra ocupa a segunda posição com 12 pontos. Os campeões do mundo venceram o jogo de ida em Wembley pelo placar de 3 a 2.

O técnico alemão falou sobre a dificuldade de enfrentar a Espanha, afirmando, segundo o que noticiou o jornal espanhol "Marca": "A seleção espanhola parece imbatível, está passando por uma fase magnífica e foi uma grande potência no futebol ao longo de muitos anos. Conquistou vários grandes títulos nos últimos anos e, por isso, vamos tentar interromper sua série de vitórias e superá-la".

E acrescentou: "É um confronto entre duas grandes potências do futebol mundial, e ambos apresentam bons níveis. Estivemos perto de vencer no jogo de ida no estádio de Wembley, e vamos tentar conquistar a vitória desta vez. É uma partida que reúne duas seleções magníficas".

Sobre as opções disponíveis, Tuchel esclareceu que todos os jogadores estão em boas condições físicas, incluindo Ezri Konsa e Djed Spence, o que lhe oferece muitas soluções antes da partida.

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Ele confirmou que James Trafford começará como titular na defesa da meta, afirmando: "Vamos ver se podemos lhe dar essa oportunidade, confiaremos nele e observaremos como ele lida com uma partida sob grande pressão como o confronto de amanhã. Tenho total confiança no meu time e vejo que os jogadores estão em ótima forma".

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E prosseguiu: "Vamos a um estádio extremamente difícil para enfrentar o melhor time do mundo, e queremos que seja uma partida excepcional entre duas seleções que buscam impor seu domínio sobre o andamento do jogo".

O técnico da Inglaterra abordou a capacidade de seus jogadores de enfrentar as grandes seleções, afirmando que a camisa da seleção impõe uma grande responsabilidade, mas que não vê seu time sofrer de qualquer complexo diante de adversários fortes.

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E disse: "A camisa da Inglaterra carrega uma grande responsabilidade, claro, e falamos sobre isso com franqueza. Alcançamos um novo recorde nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas há um pequeno passo que separa demonstrar a qualidade que temos nos treinos e a capacidade de apresentá-la durante uma partida completa de 90 minutos".

E esclareceu: "Não vamos sofrer de complexo de inferioridade diante de nenhum adversário, pois somos capazes de vencer as melhores seleções nos maiores torneios. Precisamos ser claros quanto ao nosso estilo de jogo e aos nossos pontos fortes. Amanhã nos espera uma partida importante num estádio perfeito e num momento que parece extremamente adequado para ambas as seleções".

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Tuchel elogiou o atacante da seleção inglesa Harry Kane, destacando sua grande importância dentro do time, depois de ter conquistado o prêmio Bola de Ouro, afirmando: "É um jogador fundamental, vencedor da Bola de Ouro, e um capitão que dá o exemplo aos companheiros com suas ações. É uma figura extremamente importante e nos ajuda na construção do jogo, participando de forma significativa na transição da bola do nosso campo para o campo adversário, além de seu papel nos passes".

O técnico alemão acrescentou: "Sim, acredito firmemente na nossa capacidade de vencer um dos grandes torneios. A eliminação nas semifinais (da Copa do Mundo) foi extremamente dolorosa, mas a mentalidade e a confiança seguem presentes. Estou muito feliz com a evolução que estamos alcançando, pois atravessamos uma fase muito boa".

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Tuchel falou sobre a polêmica levantada acerca de suas declarações relativas ao protocolo de combate ao racismo, e sobre a reação de Luis de la Fuente, o treinador da seleção espanhola, afirmando: "Este assunto é extremamente importante. Fui muito educado em minha fala, mas vocês se apressaram em informar ao seu treinador que eu disse que existe racismo na Espanha. Eu não disse que há racismo na Espanha, e é assim que a imprensa funciona; o vestiário é o lugar onde o racismo menos existe".

O técnico alemão enfatizou que sua mensagem sobre o combate ao racismo foi distorcida, esclarecendo: "Sim, transmiti uma mensagem, com certeza, mas foi essa mensagem que foi distorcida. Sempre disse que espero um ambiente onde reine o respeito, e não espero racismo em lugar nenhum, e seria algo surpreendente para mim que ocorresse".

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E prosseguiu: "Sou o primeiro a combater esse tipo de comportamento. Perguntaram-me o que faríamos se isso acontecesse, e respondi que existe um protocolo em vigor, e é só isso. Mas não espero que aconteça nada do tipo amanhã".

Sobre Lamine Yamal, a estrela da seleção espanhola, Tuchel disse: "Não sei se a presença dele é algo bom para nós, mas acredito que ele é um dos jogadores mais influentes e está entre os melhores do futebol. Eu estava convencido de que ele estaria pronto para disputar uma partida desse porte".

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Tuchel também elogiou o potencial de Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, quando questionado sobre suas chances de concorrer à Bola de Ouro, afirmando: "Ele de fato já esteve entre os candidatos este ano. E, como técnico da seleção, acredito no time, mas Jude, claro, é um dos jogadores mais talentosos do mundo e um dos mais prazerosos de se assistir".

E acrescentou: "É um dos melhores meias ofensivos do mundo, fez uma atuação magnífica na Copa do Mundo e também foi decisivo com o Real Madrid. E em partidas como o confronto de amanhã, ele mostra o seu melhor".

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Ao encerrar sua fala, Tuchel destacou a importância da Liga das Nações da Europa, apontando que a conquista do título por Portugal reflete o valor da competição, afirmando: "Já vimos o que significa vencer este torneio para Portugal. É magnífico para qualquer técnico ver seus jogadores competindo com tanta força diante das melhores seleções".

E concluiu: "Encaramos o torneio com muita seriedade, pois ele nos dá a oportunidade de nos prepararmos para disputar outras competições, como a Eurocopa".