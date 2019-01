Tuchel aposta que Neymar estará 100% em breve e vê o brasileiro como um líder do PSG

Técnico do PSG ressalta que Neymar ainda não está 100%; brasileiro atuou 90 minutos em vitória do PSG, no último domingo (06)

Destaque do Paris Saint Germain, Neymar Jr. recebeu elogios do treinador da equipe, Thomas Tuchel. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (08), o comandante enfatizou a liderança do brasileiro nos bastidores do clube.

🎙️ @TTuchelofficial: "@neymarjr em breve estará a 100%. Ele sempre foi decisivo nos grandes jogos, com um estado de espírito irrepreensível e realizando treinamentos de qualidade. Ele é um líder para nós, um dos maiores jogadores do mundo." pic.twitter.com/pg3YuY6yBz — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) 8 de janeiro de 2019

"Ele sempre foi decisivo nos grandes jogos, com um estado de espírito irrepreensível e realizando treinamentos de qualidade. Ele é um líder para nós, um dos maiores jogadores do mundo”, disse. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Após o recesso de final de ano, o atleta se apresentou antes do esperado ao elenco parisiense, mas de acordo com Tuchel “Neymar em breve estará 100%”. Ney participou da goleada do PSG sobre o Pontivy, por 4 a 0, no último domingo (06), pela primeira rodada da Copa da França.