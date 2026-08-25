Truque astuto do Manchester City priva o Eintracht Frankfurt de milhões por Omar Marmoush

Ao que tudo indica, o Eintracht Frankfurt não se beneficiará financeiramente da esperada transferência de seu ex-atacante Omar Marmoush do Manchester City para o Tottenham Hotspur, apesar de o clube alemão ter incluído uma cláusula que lhe garantia receber um percentual sobre o valor de uma futura revenda do jogador.
Marmoush chegou ao Manchester City em janeiro de 2025, vindo do Eintracht Frankfurt, em uma negociação cujo valor básico foi de cerca de 75 milhões de euros, rendendo ao clube alemão um retorno financeiro significativo com a venda do atacante egípcio. O Eintracht também conseguiu incluir no acordo uma cláusula que lhe dava o direito de receber um percentual sobre o valor de uma futura transferência de Marmoush para outro clube.
Cerca de um ano e meio após sua transferência para o Etihad Stadium, Marmoush se prepara para viver uma nova experiência na Premier League, depois de ficar próximo de deixar o Manchester City e se transferir para o Tottenham Hotspur.
Essa transferência deveria representar uma nova oportunidade para o Eintracht Frankfurt obter um retorno financeiro adicional, aproveitando-se da cláusula de revenda que havia incluído na conclusão da negociação que levou o jogador ao Manchester City.
No entanto, o clube alemão enfrenta uma surpresa inesperada, já que as informações apontam que o Eintracht não receberá o dinheiro que esperava com a transferência de Marmoush para o Tottenham, segundo informou o jornal alemão "Bild".
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"
De acordo com a reportagem, o Manchester City encontrou uma forma de evitar o pagamento do percentual devido ao Eintracht Frankfurt, o que significa que o clube alemão pode ver seu ex-jogador se transferir para outro clube da Premier League sem receber a compensação financeira com a qual contava.
Essas novidades colocam a negociação de Marmoush novamente sob os holofotes, não apenas pelo valor de sua transferência para o Tottenham, mas também pela forma como se lidou com a cláusula de revenda, que deveria conceder ao Eintracht Frankfurt um retorno adicional a partir do futuro do jogador.
A transferência de Marmoush para o Manchester City foi uma das negociações mais notáveis do Eintracht nos últimos anos, depois que o clube recebeu cerca de 75 milhões de euros como valor básico do acordo, antes de o jogador egípcio iniciar sua trajetória com a equipe inglesa.
E agora, com Marmoush próximo de deixar o Manchester City, o Eintracht Frankfurt parece que perderá a chance de receber milhões adicionais da negociação, em um desdobramento que pode gerar grande polêmica em torno dos detalhes do acordo firmado entre os dois clubes quando da transferência do atacante egípcio para a Inglaterra.