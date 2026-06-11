Trump toma medidas drásticas: torcedores de seleção participante da Copa do Mundo não são mais bem-vindos

A Costa do Marfim terá que disputar a Copa do Mundo de 2026 sem torcedores do próprio país. No último minuto, os torcedores marfinenses não conseguiram obter vistos para os Estados Unidos, o que levou ao cancelamento das viagens planejadas para a fase final do torneio mundial.

A notícia foi confirmada por Julien Kouadio Adonis, presidente de uma associação de torcedores da Costa do Marfim. Em declarações a diversos meios de comunicação, ele critica duramente a política de vistos dos Estados Unidos, que, segundo ele, exclui muitos torcedores fiéis dos Les Éléphants.

Kouadio suspeita que o governo do presidente americano Donald Trump tenha um papel ativo nisso. “Os torcedores cancelaram a viagem porque o governo americano não quer ver torcedores de certos países, incluindo a Costa do Marfim, em seu território”, afirma Kouadio. “Os Estados Unidos foram muito claros quanto a isso.”

A decepção entre a torcida é grande. Segundo Kouadio, os torcedores seguiram todos os procedimentos exigidos para obter acesso ao país, mas, mesmo assim, inúmeros pedidos foram rejeitados.

“Essa situação nos causa muita dor, porque nos impede de cumprir nossa missão sagrada: apoiar nossa seleção nacional”, continua o líder dos torcedores.

O entusiasmo pela Copa do Mundo nos Estados Unidos já não era grande na Costa do Marfim. Estava-se contando com cerca de quinhentos torcedores que viajariam, mas mesmo esse número parece agora inviável devido aos problemas com vistos.

A questão não é isolada. Há semanas surgem notícias sobre dificuldades semelhantes para torcedores de vários países africanos e do Oriente Médio que participarão da Copa do Mundo de 2026.

A Costa do Marfim está no mesmo grupo da Equador, Alemanha e Curaçao. O confronto com a Alemanha será disputado em Toronto, no Canadá, onde as regras de acesso são menos rigorosas. Ainda não se sabe se haverá uma torcida marfinense maior presente no local.