Trump surpreende Infantino: Queremos sediar a Copa do Mundo novamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, que os Estados Unidos apresentarão uma candidatura para sediar a Copa do Mundo novamente, após elogiar o grande sucesso da Copa do Mundo de 2026.

Trump assistiu à final no estádio MetLife, em Nova Jersey, em sua primeira participação em uma partida da competição, que se estendeu por seis semanas.

Está previsto que a Espanha, Portugal e Marrocos sediem a Copa do Mundo de 2030, com as três partidas de abertura a serem disputadas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em comemoração ao centenário do início do torneio.

Após o torneio, que ele descreveu como “lindo”, Trump afirmou que os Estados Unidos se tornaram um “país do futebol” e que deseja que a Copa do Mundo volte ao território americano o mais rápido possível.

O site “The Athletic” divulgou as declarações de Trump durante sua entrevista com a jornalista Jenny Taft, da rede “Fox Sports”, antes da final.

Trump disse: “Acho que a taxa de ocupação chegou a 99,9%, e talvez esse número não seja exato, porque os estádios estavam, na verdade, lotados”.

E continuou: “Com base nos números alcançados pelo torneio, vamos apresentar uma candidatura para sediar o evento novamente imediatamente. Mas eu disse que, para amenizar o fator surpresa, vocês podem anunciar que ganhamos a sede e, em seguida, conceder a próxima edição a outro país, e talvez outra edição também. Mas precisamos sediar a Copa do Mundo novamente, e isso precisa acontecer enquanto eu ainda estiver aqui. Você está ouvindo isso, Gianni?”

Está previsto que a Arábia Saudita sedie a Copa do Mundo de 2034, o que significa que a próxima edição, cuja organização ainda não foi atribuída, será em 2038.