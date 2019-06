Trump rebate Rapinoe, fala em "desrespeito" e antecipa convite à Casa Branca

O presidente dos , Donald Trump rebateu as falas de Megan Rapinoe que disse que não iria à "porra da Casa Branca", caso a seleção nacional vença a feminina, que está sendo disputada na . O político usou, como de costume, as redes sociais para responder à capitã da equipe.

"Eu sou um grande fã da seleção estadunidense e do futebol feminino, mas Megan deve GANHAR antes de FALAR! Termine o serviço!", escreveu Trump em seu Twitter.

....invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT!