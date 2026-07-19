Em meio a um clima excepcional que antecede a final da Copa do Mundo de 2026, os arredores do estádio “Nova York-Nova Jersey” se transformaram em um cenário de aglomeração sem precedentes, depois que as medidas de segurança reforçadas obrigaram os torcedores a esperar por horas antes de entrarem nas arquibancadas.

E a razão para isso não foi apenas a importância da partida histórica entre Espanha e Argentina, mas também a presença pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que levou as autoridades americanas a elevar o nível de segurança ao máximo.

O estádio, com capacidade para 82.500 espectadores, sediará a tão esperada final entre as seleções da Espanha e da Argentina, com o jogo marcado para começar às 22h, horário da Arábia Saudita.

De acordo com a “BBC Sport”, as intensas medidas de segurança se devem, em parte, à presença de Trump na partida, que é o único confronto que ele decidiu assistir pessoalmente durante a Copa do Mundo de 2026. Como resultado, o Serviço Secreto dos Estados Unidos assumiu a responsabilidade pela segurança do evento, o que causou longas filas de espera que se estenderam por cerca de duas horas para alguns torcedores.

Quem entra no estádio passa por dois níveis de revista de segurança: um supervisionado pelo Serviço Secreto dos EUA e outro sob a gestão da Agência de Segurança nos Transportes dos EUA (TSA), órgão normalmente responsável pelas medidas de segurança nos aeroportos. Torcedores e jornalistas foram submetidos a uma revista minuciosa semelhante à realizada nos aeroportos americanos.

Um jornalista revelou que, ao chegar a um dos portões, foi solicitado que ele se deslocasse para outra fila devido à ausência de cães de guarda designados para a inspeção de bolsas naquele portão.

Além disso, segundo a “BBC Sport”, voluntários da Copa do Mundo dentro do estádio relataram que o número de torcedores que chegaram mais cedo foi muito maior em comparação com as sete partidas anteriores realizadas no estádio durante o torneio.

Os portões foram abertos ao público quatro horas antes do início da partida, enquanto a comissão organizadora recorreu à abertura intermitente de portões adicionais para diminuir a aglomeração e agilizar o processo de entrada.

Apesar dessas longas filas e das medidas de segurança sem precedentes, as autoridades organizadoras não prevêem, até o momento, qualquer atraso no início da partida nem qualquer distúrbio que possa afetar a realização da tão esperada final.