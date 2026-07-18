Trump assume o papel de analista técnico... e Harry Kane é o protagonista da história

Após uma ausência de mais de uma semana do cenário relacionado à Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou aos holofotes, mas desta vez no mundo do futebol, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Durante uma entrevista coletiva após um encontro com o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, e vários dirigentes do esporte na Torre Trump, em Nova York, o presidente dos Estados Unidos fez uma série de declarações chamativas, que variaram entre elogios ao sucesso da Copa do Mundo de 2026, brincadeiras sobre uma edição futura e até mesmo uma crítica técnica à forma como Harry Kane é utilizado na seleção inglesa.

Infantino confirmou durante o encontro o que já era esperado há algum tempo, ao anunciar que Trump se sentará ao seu lado na cabine VIP durante a final da Copa do Mundo e que entregará a taça do torneio à seleção vencedora, exatamente como fez na final da Copa do Mundo de Clubes no ano passado.

Infantino elogiou o papel desempenhado pelos Estados Unidos na organização da Copa do Mundo de 2026, afirmando que o torneio obteve um sucesso excepcional tanto em termos de público quanto comerciais, o que levou Trump a comentar: “Acontece que somos um país obcecado por futebol”.

Mas o presidente americano não se limitou a elogiar a edição atual; ele também manifestou o desejo de que os Estados Unidos sediem o torneio novamente no futuro, fazendo uma sugestão irônica sobre a identidade dos países anfitriões.

Trump disse, brincando: “Da próxima vez, vamos excluir o México e o Canadá e escolher outro país. Gianni sugeriu a China... É um voo curto, os jogadores vão adorar”.

Durante seu discurso, Trump também mencionou o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, relembrando um encontro que tiveram enquanto jogavam golfe há alguns meses, antes de fazer uma observação técnica que chamou a atenção.

O presidente dos Estados Unidos disse: “Harry Kane foi fantástico. Acho que talvez tenham cometido um erro ao colocá-lo como zagueiro. Pegaram o melhor jogador que tinham e o colocaram na defesa, o que foi um pouco estranho”.

Trump concluiu suas declarações celebrando o que descreveu como um sucesso histórico do torneio, afirmando que a edição de 2026 superou todas as expectativas em termos de números e interesse do público.

Ele disse: “Este torneio realmente uniu o mundo. A Copa do Mundo de 2026 quebrou praticamente todos os recordes imagináveis. É, sem dúvida, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, especialmente com a participação de 16 seleções a mais. É como se estivessem acontecendo várias edições do Super Bowl ao mesmo tempo.”