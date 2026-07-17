Trump ameaça o novo “acordo de Infantino” por causa da questão das pessoas transgênero

Um alto funcionário do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) informou ao presidente Trump que os Estados Unidos são candidatos a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031.

Andrew Giuliani, presidente do Comitê da Copa do Mundo dos Estados Unidos, revelou que a candidatura dos Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031 pode estar ligada à posição da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em relação à participação de atletas transgêneros.

Giuliani, diretor executivo da equipe de trabalho da Casa Branca responsável pela Copa do Mundo, afirmou em declarações à imprensa que a FIFA informou ao presidente Donald Trump que os Estados Unidos são candidatos a sediar a edição de 2031 da Copa do Mundo Feminina.

A administração Trump esclareceu que sua cooperação no torneio dependerá, em parte, da compatibilidade das políticas da FIFA com as orientações atuais dos Estados Unidos, que buscam excluir atletas transgêneros das competições femininas.

Giuliani explicou que essa questão pode se tornar parte de negociações mais amplas entre o governo americano e a FIFA sobre os acordos de sediação, que geralmente incluem compromissos relacionados a vistos, segurança, procedimentos alfandegários e acordos tributários, considerados garantias essenciais exigidas pela organização internacional dos países anfitriões.

As declarações do funcionário americano, segundo reportagem do jornal “Politico” de 16 de julho, refletem a tendência do governo Trump de priorizar suas questões internas mesmo em grandes eventos esportivos, em um momento em que os Estados Unidos se preparam para sediar outro evento mundial que ocorrerá muito tempo após o término do segundo mandato do presidente Trump.