Joël Piroe (27) parece estar prestes a dar sequência à sua carreira no West Ham United. É o que escreve a Voetbal International. Segundo a revista, o rebaixado está em "conversas avançadas" com seu atual clube, o Leeds United. Isso também tem consequências para Troy Parrott.

Trata-se de um empréstimo com opção de compra. No momento, as partes só precisam chegar a um acordo sobre os últimos detalhes. A opção de compra incluída no negócio será acionada automaticamente se o West Ham conquistar novamente o acesso à Premier League.

Piroe já está há mais tempo na mira do West Ham. O clube de Londres ofereceu uma quantia de 15 milhões de libras por Piroe. No entanto, o Leeds queria receber mais: 20 milhões de libras.

Mas anteriormente o Leeds ainda trabalhava com um preço pedido de 16 milhões de libras. Por isso, a decisão do Leeds de de repente pedir 20 milhões de libras provocou indignação no West Ham, em Piroe e em seu estafe.

Agora, portanto, parece que foi encontrada uma fórmula que oferece uma solução: empréstimo, no qual o West Ham será obrigado a contratar Piroe em definitivo se conquistar o acesso.

Piroe joga no Leeds desde o verão de 2023, quando o clube o tirou do Swansea City por 14 milhões de euros. Em 118 partidas oficiais, ele marcou 34 gols pelo clube da Premier League. Na temporada passada, porém, o atacante, que tem contrato até meados de 2027, foi sendo cada vez menos utilizado.

Piroe nasceu em Wijchen, mas possui, além da nacionalidade neerlandesa, também a surinamesa. Por esse país, ele disputou em março deste ano sua única partida internacional até aqui.

A VI também informa que a escolha do West Ham por Piroe significa que Parrott pode, por enquanto, esquecer uma transferência para o clube. O Algemeen Dagblad informou há algumas semanas que o West Ham queria atender ao preço pedido de cerca de 30 milhões de euros pelo jogador do AZ, mas o clube londrino agora opta por Piroe.