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O zagueiro do Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck destacou a intensidade e a pressão incessantes da equipe após a goleada por 5 a 0 sobre os Países Baixos. Schlotterbeck também refletiu sobre sua trajetória pessoal em um ano difícil na seleção.

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Vitória convincente garante a liderança

A Alemanha teve uma atuação excepcional em sua última partida da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa e goleou os Países Baixos por 5 a 0 no Olympiastadion, em Berlim. O zagueiro do Borussia Dortmund teve grande participação no resultado ao marcar de cabeça, mergulhando para alcançar a bola, e ajudar a equipe de Jürgen Klopp a garantir a liderança do Grupo A2.

Prazer em jogar futebol em um segundo tempo dominante

Em entrevista à ARD após a partida, Schlotterbeck demonstrou enorme satisfação com o jogo ofensivo fluido da equipe e com a vontade incessante de seguir atacando depois que os gols começaram a sair.

“Bem, o primeiro tempo foi bastante razoável, e o segundo foi muito bom. Foi divertido jogar futebol com os companheiros hoje”, afirmou Schlotterbeck.

“Acho que deu para ver o quanto sorrimos, o quanto jogamos futebol e, acima de tudo, como continuamos depois de fazer 2 a 0 ou 3 a 0. Seguimos jogando da mesma maneira. E, no fim, é preciso dizer que vencemos por 5 a 0 com todos os méritos.”

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Superando a tática com intensidade brutal

Ao analisar como a Alemanha superou a resistência da equipe dos Países Baixos, Schlotterbeck ressaltou que a entrega física e a vitória nos duelos individuais foram fundamentais para destravar a partida após o intervalo.

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“Intensidade é tudo no futebol. Com intensidade, você pode superar a tática. Os Países Baixos tinham um plano. No primeiro tempo, nem sempre tivemos o controle. No segundo, trouxemos uma intensidade brutal. Entramos muitas vezes em situações de um contra um. E, quando você vence os duelos, o jogo fica como foi no segundo tempo. Além disso, jogamos muito bem com a bola. Somos capazes disso. Foi isso que tornou a atuação de hoje muito boa.”

Slide 4: Superação de um ano difícil com a DFB

Ao refletir sobre o contexto mais amplo de 2026, que incluiu problemas com lesões e uma dolorosa eliminação na Copa do Mundo, Schlotterbeck mostrou otimismo com a união do elenco e o futuro promissor sob o comando de Klopp.

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“Sempre preciso olhar para isso em duas partes. Devo dizer que, sempre que estou com a DFB [seleção alemã], tenho uma sensação boa. Fizemos uma boa preparação em março. Começamos bem a Copa do Mundo”, refletiu Schlotterbeck.

“Para mim, pessoalmente, foi extremamente difícil por causa da Copa do Mundo e da lesão. Depois fomos eliminados e, na última concentração, contra a Grécia, não fizemos uma boa partida. Dá para ver sinais da grande equipe que temos... Hoje não senti pressão. E por isso jogamos da forma como jogamos hoje.”