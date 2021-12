Tropeço contra Newcastle mostra que Rangnick tem muito a mudar no Man United

Se Ralf Rangnick achava que seria fácil reestruturar o Manchester United, teve certeza do contrário nesta segunda-feira (27), vendo seu time sofrer para conquistar um ponto diante do Newcastle, que briga contra o rebaixamento.

Vimos inúmeros exemplos que podem ter deixado Rangnick se perguntando se esse grupo de jogadores é capaz de executar seu estilo de futebol.

Como Fred errando um de seus 43 passes, as várias vezes que o Newcastle teve facilidade para chegar até a entrada da área ou Bruno Fernandes perdendo a bola 26 vezes.

A atuação ruim em St. James' Park mostra que o treinador interino precisa fazer o básico antes de considerar uma nova formação e um novo estilo de jogo se quiser salvar a temporada da equipe na Premier League.

Ele permaneceu ao lado de campo, balançando e coçando a cabeça. Até que, com meia hora de jogo faltando, encolheu os ombros para sugerir que não tinha ideia porque o time estava jogando tão mal. Parecia, inclusive, não acreditar.

O alemão tinha se preparado para a partida e estava confiante após recuperar fisicamente a maior parte de seu elenco. Agora, tendo feito três jogos da Premier League, sabe mais do que qualquer coisa que precisará trabalhar muito para ter uma boa temporada.

Não tem muito tempo para arrumar a casa, também, já que o time recebe o Burnley em Old Trafford nesta próxima quinta-feira.

Então, qual é o problema? O novo 4-2-2-2 é muito complexo para os jogadores entenderem? Os atletas não estão conseguindo desempenhar seu potencial?

Fernandes, por exemplo, não parece ser um bom encaixe pelo lado direito do campo e a falta de qualidade no meio de campo deixa o United muito exposto quando o time sobe para atacar.

Por mais que a mudança para um 4-1-3-2 no segundo tempo tenha ocasionado uma melhora, os problemas fundamentais seguiram acontecendo e reafirmaram a ideia de que o grande problema do United não é o sistema de jogo.

"Não foi um problema tático, mas um problema de energia e intensidade," falou Rangnick no pós-jogo. "Também de velocidade, de como nós encaramos os duelos um-contra-um. É algo em que precisamos melhorar."

Os problemas que o ex-treinador do RB Leipzig tem com o seu elenco no Manchester United são basicamente dois. Muitos erros técnicos e falta de agressividade.

O ex-defensor do time, Gary Neville, acredita que este último é um problema de atitude.

"Eles são um monte de chorões, só ficavam reclamando com os braços no ar. Foram muito mal no primeiro tempo. Fizeram o último treinador ser demitido e ainda vão demitir muitos técnicos assim," criticou na Sky Sports.

"Chorões" é um provavelmente um novo termo para Rangnick se acostumar, e enquanto ele admite que existem problemas maiores, a linguagem corporal dos jogadores precisa mudar. É uma das razões, por exemplo, pela qual Jadon Sancho começou o jogo no banco.

Bruno Fernandes levou cartão por reclamar, Cristiano Ronaldo teve sorte em não ser expulso por uma falta dura em Ryan Fraser - feita pois o português estava irritado - e todo o resto do time titular reclamou em várias ocasiões um com o outro, de maneira pública e acintosa.

O United precisa de controle e uma estrutura tática, mas os jogadores também não parecem confiar uns nos outros.

Não é segredo porque Rangnick queria trazer Sascha Lense como um psicólogo.

Não existe um método coeso ou ideias organizadas para atacar, existem problemas constantes na defesa e uma instabilidade com e sem a bola.

Todos esses eram problemas que recaíram na figura do antecessor de Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, e enquanto o novo treinador só teve algumas semanas para implementar suas novas ideias, a performance contra o Newcastle foi tão ruim quanto as piores com Solskjaer.

Rangnick sabe o que quer, mas os jogadores precisam chamar a responsabilidade, como o fez Edinson Cavani no gol de empate do United.

Não é surpresa que o interino "não gostou do jogo de maneira nenhuma."

"Em três dias, nós temos o próximo jogo. Precisamos melhorar, mas temos que tomar atitude. Não podemos dar desculpas. Precisamos melhorar e sermos mais físicos," justificou.

Deixe o papo de esquemas táticos e ataques posicionais para trás: Rangnick precisa começar com o básico antes de tentar construir algo mais elaborado.