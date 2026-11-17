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A quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 terminou com uma façanha marroquina e um tropeço surpreendente das demais seleções árabes, com exceção de Comores.

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Os jogos da quarta rodada nos 12 grupos foram disputados ao longo de segunda e terça-feira, em meio a muita emoção.

Derrota pesada do Sudão e tropeço da Somália

O primeiro dia teve apenas uma seleção árabe em campo pela quarta rodada: o Sudão, que sofreu uma derrota contundente diante de Senegal.

O Sudão perdeu por 4 a 2 e ficou na lanterna do Grupo J, com 3 pontos, enquanto Senegal lidera a chave com 10 pontos.

A Somália também foi derrotada por Gana, por 1 a 0, e ocupa a última posição do Grupo C, sem pontos, enquanto Gana aparece em terceiro, com seis pontos.

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Segundo dia: resultados decepcionantes para os árabes

Sete seleções árabes entraram em campo nesta terça-feira, com resultados fracos no geral.

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O Egito empatou sem gols com o Malawi, fora de casa, e desperdiçou dois pontos importantes. Com isso, ocupa a segunda posição do Grupo B, com 8 pontos, atrás de Angola, que soma dez pontos, e à frente do Malawi, que tem quatro.

Líbia e Tunísia empataram por 1 a 1, e cada seleção somou um ponto.

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A Líbia ficou com a vice-liderança do Grupo H, com 4 pontos, atrás de Uganda, que tem seis, enquanto a Tunísia aparece na última posição, com 3 pontos. O empate frustrou as expectativas das duas equipes.

A Argélia sofreu uma derrota pesada por 3 a 0 na casa do Togo, mas se manteve na liderança, agora com 7 pontos, um a mais que o Togo e dois a mais que a Zâmbia.

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A sequência de resultados ruins continuou com a derrota da Mauritânia para Burkina Faso por 3 a 1. A seleção árabe ocupa a terceira posição do Grupo F, com 3 pontos, e se despediu da briga pela classificação.

Marrocos e Comores escapam do tropeço

Marrocos e Comores foram as únicas seleções árabes a vencer nesta rodada.

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Marrocos derrotou o Níger, fora de casa, por 1 a 0 e lidera o Grupo A com 12 pontos, garantindo vaga na fase final com aproveitamento de 100%.

A vitória marroquina veio graças a um gol solitário de Abdallah Ouazane, aos 22 minutos, que aproveitou um ótimo passe de Brahim Díaz para dar a vantagem aos donos da casa em um duelo que não foi fácil diante da seleção do Níger, que tentou buscar o empate, mas não conseguiu balançar as redes durante toda a partida.

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Os Leões do Atlas começaram a campanha com uma vitória por 2 a 0 sobre o Gabão e repetiram o placar contra Lesoto, antes de golearem o Níger por 5 a 1. Na quarta rodada, voltaram a superar o mesmo adversário, desta vez por 1 a 0, e mantiveram a campanha perfeita.

Já Comores venceu o anfitrião congolês por 1 a 0.

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A seleção de Comores ocupa a vice-liderança do Grupo G, com 7 pontos, atrás de Camarões, líder com 10 pontos, e à frente da Namíbia, que tem 3. Com isso, a equipe árabe se aproxima da classificação para a Copa Africana de Nações.